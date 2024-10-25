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Женщина бросила мужа ради лошади - РИА Новости, 25.10.2024
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18:46 25.10.2024 (обновлено: 19:29 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/loshad-1980160249.html
Женщина бросила мужа ради лошади
Женщина бросила мужа ради лошади - РИА Новости, 25.10.2024
Женщина бросила мужа ради лошади
Ветеринарка из Великобритании Эми Хоуленд рассталась с мужем ради своей лошади. Об этом она рассказала изданию Daily Mail. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:46
2024-10-25T19:29
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ветеринарка из Великобритании Эми Хоуленд рассталась с мужем ради своей лошади. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.По словам женщины, она проводила с животным много времени, а муж часто ревновал к тому вниманию, которое она уделяла Жасмин (так зовут лошадь. — Прим. ред.). При этом супруг вел себя так, будто у нее был любовник, отметила Хоуленд."Когда мой первый муж поставил мне ультиматум: "Или я, или лошадь" &lt;…&gt;, я не колебалась. Победитель мог быть только один — и это был не он", — заявила она.Холуленд добавила, что одной из последних капель в их отношениях стала реакция мужа на ее татуировку в виде жасмина и подковы на лодыжке. По словам ветеринара, супруг потребовал, чтобы животное ушло из их жизни."Я немедленно расторгла брак", — призналась она.Как отметила женщина, у их отношений не могло быть будущего, если муж отказывался признавать, насколько важна была для нее Жасмин.
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в мире, брак, бракосочетание
В мире, брак, бракосочетание
Женщина бросила мужа ради лошади

DM: в Великобритании ветеринарка бросила мужа ради лошади

© Фото : соцсети Эми ХоулендЭми Хоуленд со своей лошадью по кличке Жасмин
Эми Хоуленд со своей лошадью по кличке Жасмин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети Эми Хоуленд
Эми Хоуленд со своей лошадью по кличке Жасмин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ветеринарка из Великобритании Эми Хоуленд рассталась с мужем ради своей лошади. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.
По словам женщины, она проводила с животным много времени, а муж часто ревновал к тому вниманию, которое она уделяла Жасмин (так зовут лошадь. — Прим. ред.). При этом супруг вел себя так, будто у нее был любовник, отметила Хоуленд.
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"Когда мой первый муж поставил мне ультиматум: "Или я, или лошадь" <…>, я не колебалась. Победитель мог быть только один — и это был не он", — заявила она.
Холуленд добавила, что одной из последних капель в их отношениях стала реакция мужа на ее татуировку в виде жасмина и подковы на лодыжке. По словам ветеринара, супруг потребовал, чтобы животное ушло из их жизни.
«
"Я немедленно расторгла брак", — призналась она.
Как отметила женщина, у их отношений не могло быть будущего, если муж отказывался признавать, насколько важна была для нее Жасмин.
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