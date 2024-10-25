https://ria.ru/20241025/lnr-1980141531.html
Народный фронт в ЛНР за год доставил более 300 тонн гумпомощи
Народный фронт в ЛНР за год доставил более 300 тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.10.2024
Народный фронт в ЛНР за год доставил более 300 тонн гумпомощи
Региональное отделение Народного фронта в ЛНР за год доставило более 300 тонн гуманитарных грузов, сообщила председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:48
2024-10-25T17:48
2024-10-25T18:12
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ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Региональное отделение Народного фронта в ЛНР за год доставило более 300 тонн гуманитарных грузов, сообщила председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко. Отделение Народного фронта 25 октября на конференции в Луганске подвело итоги года работы. Открытие луганского регионального отделения Народного фронта состоялось в столице ЛНР 9 октября прошлого года. Как отметила Еременко, сама же организация работает в ЛНР с апреля 2022 года, обеспечивая функционирование гуманитарного склада площадью 3 тысячи квадратных метров. "На сегодняшний день гуманитарная помощь распределяется в 17 районов и более чем в 100 населенных пунктов нашей республики. Только за год было доставлено более 300 тонн гуманитарной помощи, в состав которой вошли строительные материалы, бытовая техника, генераторы, медицинские товары, продукты питания, вода, детское питание, средства личной гигиены, игрушки, книги и многое другое. За всё время работы организации помогла более 100 тысячам человек", - сообщила Еременко во время выступления на конференции. По итогам заседания 26 уполномоченных участников приняли решение о реорганизации регионального штаба Народного фронта. В ходе голосования четыре члена штаба были выведены из его состава в связи с освобождением от ранее занимаемых должностей, девять новых членов присоединились к команде Народного фронта. Также были назначены ответственные за общественный контроль и мониторинг выполнения поручений президента РФ Федеральному Собранию. "Инструментами такого мониторинга являются опросы населения, фактические проверки выполнения тех или иных работ, а также анализ обращений, которые поступили на прямую линию президента. Так, за год командой Народного фронта в республике проведено более 20 социально значимых мониторингов", - заявила Еременко. Она отметила, что на ежегодную прямую линию с президентом поступило свыше 44 тысяч обращений от жителей ЛНР. Народный фронт наряду с органами исполнительной власти обрабатывает данные звонки. Со слов Еременко, обработано свыше 20 тысяч этих обращений.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
https://ria.ru/20241017/bryansk-1978560221.html
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луганская народная республика, луганск, россия, общество
Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Общество
Народный фронт в ЛНР за год доставил более 300 тонн гумпомощи
Отделение Народного фронта в ЛНР за год доставило более 300 тонн гумпомощи
ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Региональное отделение Народного фронта в ЛНР за год доставило более 300 тонн гуманитарных грузов, сообщила председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко.
Отделение Народного фронта 25 октября на конференции в Луганске
подвело итоги года работы.
Открытие луганского регионального отделения Народного фронта состоялось в столице ЛНР 9 октября прошлого года. Как отметила Еременко, сама же организация работает в ЛНР с апреля 2022 года, обеспечивая функционирование гуманитарного склада площадью 3 тысячи квадратных метров.
"На сегодняшний день гуманитарная помощь распределяется в 17 районов и более чем в 100 населенных пунктов нашей республики. Только за год было доставлено более 300 тонн гуманитарной помощи, в состав которой вошли строительные материалы, бытовая техника, генераторы, медицинские товары, продукты питания, вода, детское питание, средства личной гигиены, игрушки, книги и многое другое. За всё время работы организации помогла более 100 тысячам человек", - сообщила Еременко во время выступления на конференции.
По итогам заседания 26 уполномоченных участников приняли решение о реорганизации регионального штаба Народного фронта. В ходе голосования четыре члена штаба были выведены из его состава в связи с освобождением от ранее занимаемых должностей, девять новых членов присоединились к команде Народного фронта. Также были назначены ответственные за общественный контроль и мониторинг выполнения поручений президента РФ
Федеральному Собранию.
"Инструментами такого мониторинга являются опросы населения, фактические проверки выполнения тех или иных работ, а также анализ обращений, которые поступили на прямую линию президента. Так, за год командой Народного фронта в республике проведено более 20 социально значимых мониторингов", - заявила Еременко.
Она отметила, что на ежегодную прямую линию с президентом поступило свыше 44 тысяч обращений от жителей ЛНР. Народный фронт наряду с органами исполнительной власти обрабатывает данные звонки. Со слов Еременко, обработано свыше 20 тысяч этих обращений.