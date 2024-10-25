https://ria.ru/20241025/livan-1980072002.html

Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН

Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН - РИА Новости, 25.10.2024

Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН

Израильские военные открыли огонь по военнослужащим Временных сил ООН в Ливане, заявили в ВСООНЛ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:15

2024-10-25T14:15

2024-10-25T15:53

израиль

ливан

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

хезболла

хамас

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977589960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e6c8276d62416d57ccab4a0dc55ce28.jpg

БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по военнослужащим Временных сил ООН в Ливане, заявили в ВСООНЛ."Двадцать второго октября миротворцы, находившиеся в опорном пункте рядом с поселением Духейра, наблюдали активность израильских военных на ливанской территории, которые проводили зачистку зданий. После обнаружения факта, что они под наблюдением, они открыли огонь по опорному пункту. Миротворцы отошли с позиции", — говорится в сообщении.После начала израильской операции на юге Ливана миротворцы ООН не раз сообщали об атаках на свои позиции со стороны ЦАХАЛ: она обстреливала опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушала "голубую демаркационную линию" — временную линию вывода войск, установленную ООН в 2000 году для подтверждения ухода израильских военных из Южного Ливана. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241025/livan-1979984675.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

израиль

ливан

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, хамас, тель-авив