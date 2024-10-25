https://ria.ru/20241025/livan-1980072002.html
Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН
Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН - РИА Новости, 25.10.2024
Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН
Израильские военные открыли огонь по военнослужащим Временных сил ООН в Ливане, заявили в ВСООНЛ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:15
2024-10-25T14:15
2024-10-25T15:53
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БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по военнослужащим Временных сил ООН в Ливане, заявили в ВСООНЛ."Двадцать второго октября миротворцы, находившиеся в опорном пункте рядом с поселением Духейра, наблюдали активность израильских военных на ливанской территории, которые проводили зачистку зданий. После обнаружения факта, что они под наблюдением, они открыли огонь по опорному пункту. Миротворцы отошли с позиции", — говорится в сообщении.После начала израильской операции на юге Ливана миротворцы ООН не раз сообщали об атаках на свои позиции со стороны ЦАХАЛ: она обстреливала опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушала "голубую демаркационную линию" — временную линию вывода войск, установленную ООН в 2000 году для подтверждения ухода израильских военных из Южного Ливана. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241025/livan-1979984675.html
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израиль, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, хамас, тель-авив
Израиль, Ливан, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла, ХАМАС, Тель-Авив
Израиль открыл огонь по миротворцам в Ливане, заявили в ООН
ВСООНЛ: Израиль открыл огонь по военнослужащим Временных сил ООН в Ливане
БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь по военнослужащим Временных сил ООН в Ливане, заявили в ВСООНЛ.
"Двадцать второго октября миротворцы, находившиеся в опорном пункте рядом с поселением Духейра, наблюдали активность израильских военных на ливанской территории, которые проводили зачистку зданий. После обнаружения факта, что они под наблюдением, они открыли огонь по опорному пункту. Миротворцы отошли с позиции", — говорится в сообщении.
После начала израильской операции на юге Ливана миротворцы ООН не раз сообщали об атаках на свои позиции со стороны ЦАХАЛ: она обстреливала опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб ВСООНЛ, а также нарушала "голубую демаркационную линию" — временную линию вывода войск, установленную ООН в 2000 году для подтверждения ухода израильских военных из Южного Ливана.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы
" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.