https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html

Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста

Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста - РИА Новости, 25.10.2024

Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста

Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:14

2024-10-25T06:14

2024-10-25T11:28

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана."В результате вражеского удара погиб оператор телеканала "Аль-Манар" (Висам Касем), оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин (Мохамад Рида и Гассана Наджара)", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, также среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира".

https://ria.ru/20241024/udary-1979931332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024