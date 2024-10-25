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Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста - РИА Новости, 25.10.2024
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06:14 25.10.2024 (обновлено: 11:28 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста - РИА Новости, 25.10.2024
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста
Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:14
2024-10-25T11:28
в мире
ливан
израиль
аль-маядин
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана."В результате вражеского удара погиб оператор телеканала "Аль-Манар" (Висам Касем), оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин (Мохамад Рида и Гассана Наджара)", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, также среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира".
https://ria.ru/20241024/udary-1979931332.html
https://ria.ru/20241024/sirija-1979710520.html
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в мире, ливан, израиль, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Аль-Маядин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста

Во время израильского удара по зданию на юге Ливана погибли три журналиста

© AP Photo / Mohammad ZaatariПоследствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана.
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута
24 октября, 23:33
"В результате вражеского удара погиб оператор телеканала "Аль-Манар" (Висам Касем), оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин (Мохамад Рида и Гассана Наджара)", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, также среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира".
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный
24 октября, 05:49
 
В миреЛиванИзраильАль-МаядинОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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