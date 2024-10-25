https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста - РИА Новости, 25.10.2024
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста
Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:14
2024-10-25T06:14
2024-10-25T11:28
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана."В результате вражеского удара погиб оператор телеканала "Аль-Манар" (Висам Касем), оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин (Мохамад Рида и Гассана Наджара)", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, также среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира".
https://ria.ru/20241024/udary-1979931332.html
https://ria.ru/20241024/sirija-1979710520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Аль-Маядин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Во время израильского удара по Ливану погибли три журналиста
Во время израильского удара по зданию на юге Ливана погибли три журналиста
БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана, где проживали сотрудники ряда СМИ, стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана.
"В результате вражеского удара погиб оператор телеканала "Аль-Манар" (Висам Касем), оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин (Мохамад Рида и Гассана Наджара)", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, также среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира".