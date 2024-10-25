Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты
"Аль-Джадид": израильские ВВС нанесли удар по зданию, где находились журналисты
© AP Photo / Mohammad ZaatariПоследствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители ряда СМИ, несколько журналистов погибли, сообщил корреспондент ливанского телеканала "Аль-Джадид" Мохамад Фархат, находившийся на месте в момент атаки.
"В 3.00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие", — рассказал Фархат на видеозаписи, показанной телеканалом.
Отмечается, что в здании находились только журналисты, это был общеизвестный факт, а удар был нанесен поздно ночью, когда все были на месте и спали.
Позднее стало известно, что жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.