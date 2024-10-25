https://ria.ru/20241025/livan-1979957293.html

Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты

Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 25.10.2024

Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители ряда СМИ, несколько журналистов погибли,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:04

2024-10-25T06:04

2024-10-25T11:27

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители ряда СМИ, несколько журналистов погибли, сообщил корреспондент ливанского телеканала "Аль-Джадид" Мохамад Фархат, находившийся на месте в момент атаки. "В 3.00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие", — рассказал Фархат на видеозаписи, показанной телеканалом. Отмечается, что в здании находились только журналисты, это был общеизвестный факт, а удар был нанесен поздно ночью, когда все были на месте и спали.Позднее стало известно, что жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.

https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024