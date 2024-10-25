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Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 25.10.2024
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06:04 25.10.2024 (обновлено: 11:27 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/livan-1979957293.html
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 25.10.2024
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители ряда СМИ, несколько журналистов погибли,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:04
2024-10-25T11:27
в мире
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители ряда СМИ, несколько журналистов погибли, сообщил корреспондент ливанского телеканала "Аль-Джадид" Мохамад Фархат, находившийся на месте в момент атаки. "В 3.00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие", — рассказал Фархат на видеозаписи, показанной телеканалом. Отмечается, что в здании находились только журналисты, это был общеизвестный факт, а удар был нанесен поздно ночью, когда все были на месте и спали.Позднее стало известно, что жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в Ливане, где были журналисты

"Аль-Джадид": израильские ВВС нанесли удар по зданию, где находились журналисты

© AP Photo / Mohammad ZaatariПоследствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где располагались представители ряда СМИ, несколько журналистов погибли, сообщил корреспондент ливанского телеканала "Аль-Джадид" Мохамад Фархат, находившийся на месте в момент атаки.
"В 3.00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие", — рассказал Фархат на видеозаписи, показанной телеканалом.
Отмечается, что в здании находились только журналисты, это был общеизвестный факт, а удар был нанесен поздно ночью, когда все были на месте и спали.
Позднее стало известно, что жертвами удара израильских ВВС по дому в Хасбайе на юге Ливана стали три человека, включая оператора и инженера ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
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В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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