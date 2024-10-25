https://ria.ru/20241025/lipaev-1980098123.html
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны - РИА Новости, 25.10.2024
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны
Президент России Владимир Путин включил замглавы Минфина РФ Алексея Липаева в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, соответствующий... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:33
2024-10-25T15:33
2024-10-25T15:34
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980098080_0:0:578:326_1920x0_80_0_0_39c1666abcccaaeb335f130621eca683.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил замглавы Минфина РФ Алексея Липаева в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, утвержденный Указом президента РФ от 10 октября 2016 года № 535 "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по защите государственной тайны"... изменения, включив в него Липаева А.А. - заместителя Министра финансов РФ и исключив из него Лаврова А.М.", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241025/zhoga-1980085585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980097803_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_f586297b83c97e455168743e9429d293.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны
Путин включил замглавы Минфина РФ Липаева в состав комиссии по защите гостайны