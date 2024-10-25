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Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны - РИА Новости, 25.10.2024
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15:33 25.10.2024 (обновлено: 15:34 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/lipaev-1980098123.html
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны - РИА Новости, 25.10.2024
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны
Президент России Владимир Путин включил замглавы Минфина РФ Алексея Липаева в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, соответствующий... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:33
2024-10-25T15:34
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил замглавы Минфина РФ Алексея Липаева в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, утвержденный Указом президента РФ от 10 октября 2016 года № 535 "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по защите государственной тайны"... изменения, включив в него Липаева А.А. - заместителя Министра финансов РФ и исключив из него Лаврова А.М.", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин включил замглавы Минфина Липаева в состав комиссии по защите гостайны

Путин включил замглавы Минфина РФ Липаева в состав комиссии по защите гостайны

© Фото : Министерство финансов Российской ФедерацииАлексей Липаев
Алексей Липаев - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Министерство финансов Российской Федерации
Алексей Липаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил замглавы Минфина РФ Алексея Липаева в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, утвержденный Указом президента РФ от 10 октября 2016 года № 535 "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по защите государственной тайны"... изменения, включив в него Липаева А.А. - заместителя Министра финансов РФ и исключив из него Лаврова А.М.", - говорится в документе.
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