https://ria.ru/20241025/likhachev-1980186837.html
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.10.2024
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:46
2024-10-25T21:46
2024-10-25T21:57
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алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я вам ответственно заявляю, что мы обеспечим полную безопасность обеих станций и эффективную... работу коллективов. Главный риск, который сегодня есть - в прямых обстрелах, в прямых атаках, которые происходят и в адрес самих объектов, и в адрес социальной инфраструктуры атомных городов", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT. Он подчеркнул, что в госкорпорации гордятся коллегами на ЗАЭС, которые в тяжелейших условиях продолжают исполнять свой долг, обеспечивают безопасность станции, которая находится в режиме холодного останова, её реакторная часть "на нуле", но сотрудники поддерживают "работу всех остальных служб и компетенций". Курская АЭС работает в штатном режиме, два блока "на номинале", ещё два строятся, уточнил Лихачев.
https://ria.ru/20241013/energodar-1977817739.html
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безопасность, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Россия обеспечит полную безопасность Курской и Запорожской АЭС