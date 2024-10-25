Рейтинг@Mail.ru
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 25.10.2024 (обновлено: 21:57 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/likhachev-1980186837.html
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.10.2024
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:46
2024-10-25T21:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951356988_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_f4e57030abbc4d82855cdac87db86ad0.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я вам ответственно заявляю, что мы обеспечим полную безопасность обеих станций и эффективную... работу коллективов. Главный риск, который сегодня есть - в прямых обстрелах, в прямых атаках, которые происходят и в адрес самих объектов, и в адрес социальной инфраструктуры атомных городов", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT. Он подчеркнул, что в госкорпорации гордятся коллегами на ЗАЭС, которые в тяжелейших условиях продолжают исполнять свой долг, обеспечивают безопасность станции, которая находится в режиме холодного останова, её реакторная часть "на нуле", но сотрудники поддерживают "работу всех остальных служб и компетенций". Курская АЭС работает в штатном режиме, два блока "на номинале", ещё два строятся, уточнил Лихачев.
https://ria.ru/20241013/energodar-1977817739.html
https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951356988_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_a8b93e021479fe2f6f0d7abeee93b13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Россия обеспечит полную безопасность Курской и Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я вам ответственно заявляю, что мы обеспечим полную безопасность обеих станций и эффективную... работу коллективов. Главный риск, который сегодня есть - в прямых обстрелах, в прямых атаках, которые происходят и в адрес самих объектов, и в адрес социальной инфраструктуры атомных городов", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме
13 октября, 11:49
Он подчеркнул, что в госкорпорации гордятся коллегами на ЗАЭС, которые в тяжелейших условиях продолжают исполнять свой долг, обеспечивают безопасность станции, которая находится в режиме холодного останова, её реакторная часть "на нуле", но сотрудники поддерживают "работу всех остальных служб и компетенций".
Курская АЭС работает в штатном режиме, два блока "на номинале", ещё два строятся, уточнил Лихачев.
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС
7 октября, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала