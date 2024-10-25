https://ria.ru/20241025/likhachev-1980186837.html

Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.10.2024

Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T21:46

2024-10-25T21:46

2024-10-25T21:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Я вам ответственно заявляю, что мы обеспечим полную безопасность обеих станций и эффективную... работу коллективов. Главный риск, который сегодня есть - в прямых обстрелах, в прямых атаках, которые происходят и в адрес самих объектов, и в адрес социальной инфраструктуры атомных городов", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT. Он подчеркнул, что в госкорпорации гордятся коллегами на ЗАЭС, которые в тяжелейших условиях продолжают исполнять свой долг, обеспечивают безопасность станции, которая находится в режиме холодного останова, её реакторная часть "на нуле", но сотрудники поддерживают "работу всех остальных служб и компетенций". Курская АЭС работает в штатном режиме, два блока "на номинале", ещё два строятся, уточнил Лихачев.

https://ria.ru/20241013/energodar-1977817739.html

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безопасность, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"