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В Кремле прокомментировали итоги референдума в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024
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13:56 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kreml-1980066728.html
В Кремле прокомментировали итоги референдума в Молдавии
В Кремле прокомментировали итоги референдума в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024
В Кремле прокомментировали итоги референдума в Молдавии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видна труднообъяснимая динамика подсчета голосов по итогам референдума в Молдавии, отметив, что... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:56
2024-10-25T13:56
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видна труднообъяснимая динамика подсчета голосов по итогам референдума в Молдавии, отметив, что специалисты относятся к результатам с непониманием. В беседе с журналистами он подчеркнул, что никакого вмешательства в выборы Молдавии со стороны России не было. "Но, тем не менее, невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов в ходе референдума. Руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, но специалисты, конечно же, задаются вопросами и с непонимаем относятся к результатам этого референдума. А дальше выборы, будем смотреть, там второй тур", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают состоявшиеся выборы в Молдавии. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980055994.html
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980032770.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Кремле прокомментировали итоги референдума в Молдавии

В Кремле заявил о непонятной динамике подсчета голосов на референдуме в Молдавии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видна труднообъяснимая динамика подсчета голосов по итогам референдума в Молдавии, отметив, что специалисты относятся к результатам с непониманием.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что никакого вмешательства в выборы Молдавии со стороны России не было.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии, заявили в Кремле
Вчера, 13:37
"Но, тем не менее, невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов в ходе референдума. Руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, но специалисты, конечно же, задаются вопросами и с непонимаем относятся к результатам этого референдума. А дальше выборы, будем смотреть, там второй тур", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают состоявшиеся выборы в Молдавии.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В молдавской оппозиции заявили о непрерывных обысках из-за давления властей
Вчера, 12:48
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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