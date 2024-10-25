https://ria.ru/20241025/kosmos-1979984240.html

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю - РИА Новости, 25.10.2024

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:40

2024-10-25T10:40

2024-10-25T10:53

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю, сообщили в "Роскосмосе"."Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным вернулся на Землю", - говорится в сообщении.Вместе с ним после 235-суточной экспедиции на Международной космической станции на Землю возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.На станции продолжает полёт экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.Перекрестные полеты смешанных экипажей (когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин) на МКС начались в 2022 году. По данной программе полет на американском корабле осуществили россияне Анна Кикина, Андрей Федяев и Константин Борисов. Программу перекрестных полетов планируют продлить, соответствующие документы могут быть подписаны в 2025 году.

https://ria.ru/20241017/put-1978427514.html

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космос - риа наука, роскосмос, александр гребенкин, земля, сша, джанетт эппс, алексей овчинин, наса