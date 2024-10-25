https://ria.ru/20241025/kosmos-1979984240.html
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю - РИА Новости, 25.10.2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:40
2024-10-25T10:40
2024-10-25T10:53
космос - риа наука
роскосмос
александр гребенкин
земля
сша
джанетт эппс
алексей овчинин
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975483737_0:212:2879:1831_1920x0_80_0_0_5f62129b328afa54d7dd9de399f2e3f6.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю, сообщили в "Роскосмосе"."Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным вернулся на Землю", - говорится в сообщении.Вместе с ним после 235-суточной экспедиции на Международной космической станции на Землю возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.На станции продолжает полёт экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.Перекрестные полеты смешанных экипажей (когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин) на МКС начались в 2022 году. По данной программе полет на американском корабле осуществили россияне Анна Кикина, Андрей Федяев и Константин Борисов. Программу перекрестных полетов планируют продлить, соответствующие документы могут быть подписаны в 2025 году.
https://ria.ru/20241017/put-1978427514.html
https://ria.ru/20241022/roskosmos-1979408201.html
земля
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975483737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ce1b26e9abdd6501bff3e7945511ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, александр гребенкин, земля, сша, джанетт эппс, алексей овчинин, наса
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Александр Гребенкин, Земля, США, Джанетт Эппс, Алексей Овчинин, НАСА
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным вернулся на Землю