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Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий - РИА Новости, 25.10.2024
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01:12 25.10.2024 (обновлено: 01:15 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979939488.html
Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий
Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий - РИА Новости, 25.10.2024
Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий
Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:12
2024-10-25T01:15
происшествия
коркино
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов", – говорится в сообщении. По данным управления СК по региону, вечером в среду, 23 октября, в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. По данным полиции, еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий после убийства женщины-таксиста. У погибшей женщины остались двое детей, семье будет оказана помощь, также заявляли власти.
https://ria.ru/20241024/korkino-1979927238.html
https://ria.ru/20241024/korkino-1979920872.html
коркино
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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий

Прокурор Челябинской области Донгаузер выехал в Коркино для координации действий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
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При волнениях в Коркино пострадали два человека
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По данным управления СК по региону, вечером в среду, 23 октября, в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.
СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
По данным полиции, еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий после убийства женщины-таксиста. У погибшей женщины остались двое детей, семье будет оказана помощь, также заявляли власти.
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ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство
 
 
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