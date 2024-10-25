https://ria.ru/20241025/korkino-1979939488.html

Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий

Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий - РИА Новости, 25.10.2024

Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:12

2024-10-25T01:12

2024-10-25T01:15

происшествия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов", – говорится в сообщении. По данным управления СК по региону, вечером в среду, 23 октября, в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. По данным полиции, еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий после убийства женщины-таксиста. У погибшей женщины остались двое детей, семье будет оказана помощь, также заявляли власти.

https://ria.ru/20241024/korkino-1979927238.html

https://ria.ru/20241024/korkino-1979920872.html

коркино

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство