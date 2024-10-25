Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Кремлевский дворец, в котором состоится конгресс "Национальное здравоохранение"
Государственный Кремлевский дворец, в котором состоится конгресс "Национальное здравоохранение". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа мероприятия с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Конгресс проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс".
"Конгресс "Национальное здравоохранение" стал знаковым событием, которое подчеркивает важность здравоохранения как одного из приоритетов государства, поскольку здоровье граждан является основой процветания и устойчивого развития общества. Конгресс третий год становится платформой для обмена опытом и лучшими практиками, что вносит ощутимый вклад в сферу здравоохранения и определяет новые векторы развития отрасли", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
В мероприятии примут участие заместитель председателя РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, заместитель руководителя аппарата РФ Ольга Кривонос, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие.
Конгресс состоится 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября.
Конгресс "Национальное здравоохранение – 2024" – флагманское торжественное событие для медицинского сообщества и сферы здравоохранения в целом, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов и лидеров общественного мнения для участия в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам сферы здравоохранения, модернизации отрасли и укрепления общественного здоровья для повышения продолжительности и улучшения качества жизни граждан.