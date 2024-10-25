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Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение" - РИА Новости, 25.10.2024
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13:22 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kongress-1980044321.html
Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение"
Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение" - РИА Новости, 25.10.2024
Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение"
На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа мероприятия РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:22
2024-10-25T13:22
россия
антон кобяков
татьяна голикова
михаил мурашко
совет федерации рф
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа мероприятия с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". "Конгресс "Национальное здравоохранение" стал знаковым событием, которое подчеркивает важность здравоохранения как одного из приоритетов государства, поскольку здоровье граждан является основой процветания и устойчивого развития общества. Конгресс третий год становится платформой для обмена опытом и лучшими практиками, что вносит ощутимый вклад в сферу здравоохранения и определяет новые векторы развития отрасли", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. В мероприятии примут участие заместитель председателя РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, заместитель руководителя аппарата РФ Ольга Кривонос, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие. Конгресс состоится 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября. Конгресс "Национальное здравоохранение – 2024" – флагманское торжественное событие для медицинского сообщества и сферы здравоохранения в целом, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов и лидеров общественного мнения для участия в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам сферы здравоохранения, модернизации отрасли и укрепления общественного здоровья для повышения продолжительности и улучшения качества жизни граждан.
https://ria.ru/20241024/medtseentry-1979815610.html
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россия, антон кобяков, татьяна голикова, михаил мурашко, совет федерации рф, государственный кремлевский дворец
Россия, Антон Кобяков, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Совет Федерации РФ, Государственный Кремлевский дворец

Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Кремлевский дворец, в котором состоится конгресс "Национальное здравоохранение"
Государственный Кремлевский дворец, в котором состоится конгресс Национальное здравоохранение - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Кремлевский дворец, в котором состоится конгресс "Национальное здравоохранение". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа мероприятия с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Конгресс проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс".
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры
24 октября, 14:51
"Конгресс "Национальное здравоохранение" стал знаковым событием, которое подчеркивает важность здравоохранения как одного из приоритетов государства, поскольку здоровье граждан является основой процветания и устойчивого развития общества. Конгресс третий год становится платформой для обмена опытом и лучшими практиками, что вносит ощутимый вклад в сферу здравоохранения и определяет новые векторы развития отрасли", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
В мероприятии примут участие заместитель председателя РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, заместитель руководителя аппарата РФ Ольга Кривонос, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие.
Конгресс состоится 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября.
Конгресс "Национальное здравоохранение – 2024" – флагманское торжественное событие для медицинского сообщества и сферы здравоохранения в целом, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов и лидеров общественного мнения для участия в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам сферы здравоохранения, модернизации отрасли и укрепления общественного здоровья для повышения продолжительности и улучшения качества жизни граждан.
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение – 2024"
18 октября, 17:00
 
РоссияАнтон КобяковТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоСовет Федерации РФГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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