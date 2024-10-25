https://ria.ru/20241025/kongress-1980044321.html

Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение"

Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение" - РИА Новости, 25.10.2024

Опубликованы участники программы конгресса "Национальное здравоохранение"

На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа мероприятия РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:22

2024-10-25T13:22

2024-10-25T13:22

россия

антон кобяков

татьяна голикова

михаил мурашко

совет федерации рф

государственный кремлевский дворец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50019/77/500197700_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_3c0f416d1899fdaf2f2d35d433856e8b.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована расширенная деловая программа мероприятия с участниками экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". "Конгресс "Национальное здравоохранение" стал знаковым событием, которое подчеркивает важность здравоохранения как одного из приоритетов государства, поскольку здоровье граждан является основой процветания и устойчивого развития общества. Конгресс третий год становится платформой для обмена опытом и лучшими практиками, что вносит ощутимый вклад в сферу здравоохранения и определяет новые векторы развития отрасли", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. В мероприятии примут участие заместитель председателя РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, заместитель руководителя аппарата РФ Ольга Кривонос, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие. Конгресс состоится 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября. Конгресс "Национальное здравоохранение – 2024" – флагманское торжественное событие для медицинского сообщества и сферы здравоохранения в целом, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов и лидеров общественного мнения для участия в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам сферы здравоохранения, модернизации отрасли и укрепления общественного здоровья для повышения продолжительности и улучшения качества жизни граждан.

https://ria.ru/20241024/medtseentry-1979815610.html

https://ria.ru/20241018/programma-1978783887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон кобяков, татьяна голикова, михаил мурашко, совет федерации рф, государственный кремлевский дворец