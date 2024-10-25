https://ria.ru/20241025/klimat-1979949302.html

"Ледяной занавес". Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России

"Ледяной занавес". Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России - РИА Новости, 25.10.2024

"Ледяной занавес". Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России

Западные ученые лишены важнейших данных об изменениях климата из-за санкций против России, пишет New York Times. Запрет на контакты с российскими учеными лишает РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:03

2024-10-25T04:03

2024-10-25T04:03

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Западные ученые лишены важнейших данных об изменениях климата из-за санкций против России, пишет New York Times. Запрет на контакты с российскими учеными лишает мировую науку информации об Арктике и ее изменениях."Поток данных между западными и российскими учеными упал до минимума из-за введенных Западом санкций и других ограничений", — отмечается в публикации.В статье указывается, что главная проблема отсутствия контактов с Москвой заключается в невозможности мониторинга западными учеными таяния льдов Арктики, процесс нагревания которой происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру."Наверное, без России невозможно понять, как меняется Арктика", — заявил изданию итальянский ученый Алессандро Лонги, изучающий вечную мерзлоту.Недавние исследования показывают, что без информации с российских исследовательских станций, многие из которых были отстранены от крупной сети мониторинга Арктики, понимание западными учеными изменений там смещается в сторону Северной Америки и Европы, отмечается в статье.Ученые, изучающие дикую природу региона, также столкнулись с провалом ряда проектов. Ученый из Норвегии Пол Асфольм, который на протяжении почти 30 лет находился в постоянном контакте с российскими коллегами, пожаловался, что после начала Специальной военной операции на Украине ему приказали прекратить все контакты с исследователями из России."Теперь у нас "Ледяной занавес", — иронично заметил он.Европейские страны, такие как Финляндия и Норвегия, призвали свои университеты заморозить связи с российскими учреждениями и приостановить существующие проекты.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и их сателлиты под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе

https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

https://ria.ru/20241024/pogoda-1979864902.html

https://ria.ru/20240929/korabli-1975055338.html

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россия, арктика, москва, в мире, наука, исследования, владимир путин, санкции