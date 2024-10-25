https://ria.ru/20241025/kitaj-1980047038.html

Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай

Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай - РИА Новости, 25.10.2024

Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай

Архангельская область планирует в нынешнем году увеличить поставки краба в Китай в 2 раза против 3,5 тысяч тонн в 2023 году, заявил губернатор региона Александр РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:27

2024-10-25T13:27

2024-10-25T13:27

экономика

китай

архангельская область

шэньян

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980032001_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82025f7055d7cafbde546bed358c3005.jpg

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Архангельская область планирует в нынешнем году увеличить поставки краба в Китай в 2 раза против 3,5 тысяч тонн в 2023 году, заявил губернатор региона Александр Цыбульский, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. "За 8 месяцев 2024 года объем экспорта в Китай продукции из водных биоресурсов составил больше 3,5 тысяч тонн, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сказал Цыбульский, подчеркнув, что рыбопромышленные предприятия региона настроены не только на увеличение объема поставок рыбы северных морей в Китай, но и на расширение номенклатуры экспортируемой продукции. "В частности, сейчас мы активно занимаемся расширением рынков сбыта краба, в том числе сырого и живого. В прошлом году на экспорт в Китайскую Народную Республику было отправлено 3,5 тысячи тонн краба, в этом году мы ставим перед собой план в два раза увеличить объем поставок", - сказал губернатор. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

китай

архангельская область

шэньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, архангельская область, шэньян, александр цыбульский