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Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай - РИА Новости, 25.10.2024
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13:27 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kitaj-1980047038.html
Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай
Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай - РИА Новости, 25.10.2024
Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай
Архангельская область планирует в нынешнем году увеличить поставки краба в Китай в 2 раза против 3,5 тысяч тонн в 2023 году, заявил губернатор региона Александр РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:27
2024-10-25T13:27
экономика
китай
архангельская область
шэньян
александр цыбульский
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Архангельская область планирует в нынешнем году увеличить поставки краба в Китай в 2 раза против 3,5 тысяч тонн в 2023 году, заявил губернатор региона Александр Цыбульский, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. "За 8 месяцев 2024 года объем экспорта в Китай продукции из водных биоресурсов составил больше 3,5 тысяч тонн, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сказал Цыбульский, подчеркнув, что рыбопромышленные предприятия региона настроены не только на увеличение объема поставок рыбы северных морей в Китай, но и на расширение номенклатуры экспортируемой продукции. "В частности, сейчас мы активно занимаемся расширением рынков сбыта краба, в том числе сырого и живого. В прошлом году на экспорт в Китайскую Народную Республику было отправлено 3,5 тысячи тонн краба, в этом году мы ставим перед собой план в два раза увеличить объем поставок", - сказал губернатор. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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экономика, китай, архангельская область, шэньян, александр цыбульский
Экономика, Китай, Архангельская область, Шэньян, Александр Цыбульский
Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай

Архангельская область планирует увеличить поставки краба в Китай в два раза

© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской областиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступает на Втором Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян. КНР
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступает на Втором Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян. КНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступает на Втором Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян. КНР
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Архангельская область планирует в нынешнем году увеличить поставки краба в Китай в 2 раза против 3,5 тысяч тонн в 2023 году, заявил губернатор региона Александр Цыбульский, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
«
"За 8 месяцев 2024 года объем экспорта в Китай продукции из водных биоресурсов составил больше 3,5 тысяч тонн, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сказал Цыбульский, подчеркнув, что рыбопромышленные предприятия региона настроены не только на увеличение объема поставок рыбы северных морей в Китай, но и на расширение номенклатуры экспортируемой продукции.
"В частности, сейчас мы активно занимаемся расширением рынков сбыта краба, в том числе сырого и живого. В прошлом году на экспорт в Китайскую Народную Республику было отправлено 3,5 тысячи тонн краба, в этом году мы ставим перед собой план в два раза увеличить объем поставок", - сказал губернатор.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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ЭкономикаКитайАрхангельская областьШэньянАлександр Цыбульский
 
 
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