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В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 25.10.2024
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11:13 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kitaj-1979993254.html
В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией
В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 25.10.2024
В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией
Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:13
2024-10-25T11:13
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует устойчивый рост, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лю Сюэсун. "Под стратегическим руководством глав государств двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов. В условиях сложного восстановления мировой экономики, вопреки тенденциям, сотрудничество демонстрирует устойчивый количественный и качественный рост", - сказал Лю Сюэсун, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он напомнил, что за три квартала этого года двусторонняя торговля России и Китая приблизилась к отметке 180 миллиардов долларов и выросла на 2% в годовом исчислении. "Масштабы двусторонних инвестиций продолжают расти, неуклонно продвигаются ключевые проекты в области энергетики, химической, аэрокосмической промышленности, в сфере коммуникаций и других областях, а также процветает межрегиональное сотрудничество", - сказал Лю Сюэсун. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://ria.ru/20240821/kitay-1967456532.html
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экономика, китай, европа, центральная азия, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире
Экономика, Китай, Европа, Центральная Азия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире
В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией

Минкоммерции КНР: экономическое сотрудничество с Россией устойчиво растет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует устойчивый рост, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лю Сюэсун.
"Под стратегическим руководством глав государств двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов. В условиях сложного восстановления мировой экономики, вопреки тенденциям, сотрудничество демонстрирует устойчивый количественный и качественный рост", - сказал Лю Сюэсун, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
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Он напомнил, что за три квартала этого года двусторонняя торговля России и Китая приблизилась к отметке 180 миллиардов долларов и выросла на 2% в годовом исчислении.
"Масштабы двусторонних инвестиций продолжают расти, неуклонно продвигаются ключевые проекты в области энергетики, химической, аэрокосмической промышленности, в сфере коммуникаций и других областях, а также процветает межрегиональное сотрудничество", - сказал Лю Сюэсун.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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ЭкономикаКитайЕвропаЦентральная АзияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВ мире
 
 
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