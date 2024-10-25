https://ria.ru/20241025/kitaj-1979993254.html

В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией

В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 25.10.2024

В Китае заявили об устойчивом росте экономического сотрудничества с Россией

Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:13

2024-10-25T11:13

2024-10-25T11:13

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует устойчивый рост, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лю Сюэсун. "Под стратегическим руководством глав государств двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов. В условиях сложного восстановления мировой экономики, вопреки тенденциям, сотрудничество демонстрирует устойчивый количественный и качественный рост", - сказал Лю Сюэсун, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он напомнил, что за три квартала этого года двусторонняя торговля России и Китая приблизилась к отметке 180 миллиардов долларов и выросла на 2% в годовом исчислении. "Масштабы двусторонних инвестиций продолжают расти, неуклонно продвигаются ключевые проекты в области энергетики, химической, аэрокосмической промышленности, в сфере коммуникаций и других областях, а также процветает межрегиональное сотрудничество", - сказал Лю Сюэсун. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20240821/kitay-1967456532.html

https://ria.ru/20241014/kitaj-1977956299.html

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экономика, китай, европа, центральная азия, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире