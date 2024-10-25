https://ria.ru/20241025/kapremont-1979951796.html

В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта

В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта - РИА Новости, 25.10.2024

В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта

Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:39

2024-10-25T04:39

2024-10-25T04:47

общество

россия

москва

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

капремонт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959712600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9af4315ca065ea34ca5a408663e340c3.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия". Изменения в Жилищном кодексе отразят дифференцированный подход к оплате капремонта, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, включая наличие лифта в подъезде."Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт у них стоит дороже. В многоквартирных домах без лифтов плата за капремонт, скорее всего, не сократится", — заявил "Известиям" директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.Ранее правительство Москвы сообщило о проведенных работах по программе капитального ремонта в 13 жилых домах столицы.

https://realty.ria.ru/20240917/kapremont-1971996236.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), капремонт