https://ria.ru/20241025/kapremont-1979951796.html
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта - РИА Новости, 25.10.2024
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта
Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:39
2024-10-25T04:39
2024-10-25T04:47
общество
россия
москва
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
капремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959712600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9af4315ca065ea34ca5a408663e340c3.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия". Изменения в Жилищном кодексе отразят дифференцированный подход к оплате капремонта, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, включая наличие лифта в подъезде."Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт у них стоит дороже. В многоквартирных домах без лифтов плата за капремонт, скорее всего, не сократится", — заявил "Известиям" директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.Ранее правительство Москвы сообщило о проведенных работах по программе капитального ремонта в 13 жилых домах столицы.
https://realty.ria.ru/20240917/kapremont-1971996236.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959712600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68ef8c61108b30ad27e7a885c512c38e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), капремонт
Общество, Россия, Москва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Капремонт
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта
"Известия": Минстрой изменит подход при оплате капремонта на дифференцированный