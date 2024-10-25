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В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта - РИА Новости, 25.10.2024
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04:39 25.10.2024 (обновлено: 04:47 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/kapremont-1979951796.html
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта - РИА Новости, 25.10.2024
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта
Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:39
2024-10-25T04:47
общество
россия
москва
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
капремонт
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия". Изменения в Жилищном кодексе отразят дифференцированный подход к оплате капремонта, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, включая наличие лифта в подъезде."Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт у них стоит дороже. В многоквартирных домах без лифтов плата за капремонт, скорее всего, не сократится", — заявил "Известиям" директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.Ранее правительство Москвы сообщило о проведенных работах по программе капитального ремонта в 13 жилых домах столицы.
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общество, россия, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), капремонт
Общество, Россия, Москва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Капремонт
В России предложили изменить принцип оплаты капитального ремонта

"Известия": Минстрой изменит подход при оплате капремонта на дифференцированный

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКапремонт в Москве
Капремонт в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Капремонт в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минстрой разрабатывает новый подход при оплате капитального ремонта, который сделает ее экономически обоснованной, сообщают "Известия".
Изменения в Жилищном кодексе отразят дифференцированный подход к оплате капремонта, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, включая наличие лифта в подъезде.
"Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт у них стоит дороже. В многоквартирных домах без лифтов плата за капремонт, скорее всего, не сократится", — заявил "Известиям" директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.
Ранее правительство Москвы сообщило о проведенных работах по программе капитального ремонта в 13 жилых домах столицы.
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ОбществоРоссияМоскваМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Капремонт
 
 
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