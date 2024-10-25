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Для энергоснабжения столицы Камчатки построят плавучую газовую станцию - РИА Новости, 25.10.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
10:18 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kamchatka-1979979951.html
Для энергоснабжения столицы Камчатки построят плавучую газовую станцию
Для энергоснабжения столицы Камчатки построят плавучую газовую станцию - РИА Новости, 25.10.2024
Для энергоснабжения столицы Камчатки построят плавучую газовую станцию
Плавучую регазификационную станцию построят в Петропавловске-Камчатском для тепло- и электроснабжения города, сообщил губернатор региона Владимир Солодов по... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:18
2024-10-25T10:18
камчатский край
владимир солодов
камчатка
петропавловск-камчатский
ирек файзуллин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости️. Плавучую регазификационную станцию построят в Петропавловске-Камчатском для тепло- и электроснабжения города, сообщил губернатор региона Владимир Солодов по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. "Безусловно, мы затронули вопросы приоритетных и ключевых для Камчатки проектов, в том числе обеспечивающих энергетическую безопасность региона. Мы начинаем строительство плавучей регазификационной установки, которая к 2026-2027 годам позволит полностью уйти от мазутной зависимости, которая создает дополнительные очень серьезные расходы для нашего бюджета, разбалансируя его в текущие годы и не является экологичной с точки зрения ответственного отношения к природе", - сказал Солодов на видео, размещенном в его Telegram-канале. Согласно "дорожной карте", принятой в августе 2023 года правительством России, сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта "Сахалин-2". Для перевода на потребление СПГ необходимо реализовать проекты по созданию причалов и комплекса приёма сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. Кроме того, необходимо построить два газовоза-челнока и плавучую регазификационную установку. За счёт федерального финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру. На это предусмотрено 12 миллиардов рублей.
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владимир солодов, камчатка, петропавловск-камчатский, ирек файзуллин, сахалин-2
Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Ирек Файзуллин, Сахалин-2

Для энергоснабжения столицы Камчатки построят плавучую газовую станцию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости️. Плавучую регазификационную станцию построят в Петропавловске-Камчатском для тепло- и электроснабжения города, сообщил губернатор региона Владимир Солодов по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.
"Безусловно, мы затронули вопросы приоритетных и ключевых для Камчатки проектов, в том числе обеспечивающих энергетическую безопасность региона. Мы начинаем строительство плавучей регазификационной установки, которая к 2026-2027 годам позволит полностью уйти от мазутной зависимости, которая создает дополнительные очень серьезные расходы для нашего бюджета, разбалансируя его в текущие годы и не является экологичной с точки зрения ответственного отношения к природе", - сказал Солодов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Согласно "дорожной карте", принятой в августе 2023 года правительством России, сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта "Сахалин-2". Для перевода на потребление СПГ необходимо реализовать проекты по созданию причалов и комплекса приёма сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. Кроме того, необходимо построить два газовоза-челнока и плавучую регазификационную установку. За счёт федерального финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру. На это предусмотрено 12 миллиардов рублей.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Камчатский крайВладимир СолодовКамчаткаПетропавловск-КамчатскийИрек ФайзуллинСахалин-2
 
 
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