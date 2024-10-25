https://ria.ru/20241025/izrail-1980148840.html

В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов

В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов - РИА Новости, 25.10.2024

В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов

Атаки Израиля на ливанских и палестинских журналистов говорят о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:06

2024-10-25T18:06

2024-10-25T18:12

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Атаки Израиля на ливанских и палестинских журналистов говорят о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить замолчать тех, кто рассказывает о реальном положении дел на юге Ливана, заявила РИА Новости глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур. В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана. Как сообщил РИА Новости ливанский полевой источник, в результате удара погибли трое сотрудников СМИ - оператор телеканала "Аль-Манар", оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин", среди журналистов также есть раненые. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира". "Агрессия Израиля против ливанских и палестинских журналистов, будь то прямые атаки, непрямые нападения или закрытие бюро, говорит о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить замолчать тех, кто рассказывает о реальном положении дел, включая поражение Израиля в ходе наземных боев на юге Ливана", - заявила Джаббур. Преднамеренные атаки на журналистов в местах их проживания являются нарушением гуманитарного международного права, со стороны международного сообщества и правозащитных организаций "предосудительно не предпринимать мер, чтобы пресечь подобные действия со стороны Израиля, как и удары по бригадам медиков и спасателей, больницам и гражданским лицам", подчеркнула она. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240505/obyski-1944008145.html

https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024