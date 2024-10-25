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В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов - РИА Новости, 25.10.2024
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18:06 25.10.2024 (обновлено: 18:12 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/izrail-1980148840.html
В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов
В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов - РИА Новости, 25.10.2024
В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов
Атаки Израиля на ливанских и палестинских журналистов говорят о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:06
2024-10-25T18:12
в мире
израиль
ливан
хезболла
аль-маядин
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Атаки Израиля на ливанских и палестинских журналистов говорят о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить замолчать тех, кто рассказывает о реальном положении дел на юге Ливана, заявила РИА Новости глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур. В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана. Как сообщил РИА Новости ливанский полевой источник, в результате удара погибли трое сотрудников СМИ - оператор телеканала "Аль-Манар", оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин", среди журналистов также есть раненые. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира". "Агрессия Израиля против ливанских и палестинских журналистов, будь то прямые атаки, непрямые нападения или закрытие бюро, говорит о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить замолчать тех, кто рассказывает о реальном положении дел, включая поражение Израиля в ходе наземных боев на юге Ливана", - заявила Джаббур. Преднамеренные атаки на журналистов в местах их проживания являются нарушением гуманитарного международного права, со стороны международного сообщества и правозащитных организаций "предосудительно не предпринимать мер, чтобы пресечь подобные действия со стороны Израиля, как и удары по бригадам медиков и спасателей, больницам и гражданским лицам", подчеркнула она. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20240505/obyski-1944008145.html
https://ria.ru/20241025/livan-1979957967.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Аль-Маядин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане прокомментировали атаки Израиля на журналистов

Профсоюз СМИ Ливана: Израиль атакует журналистов, чтобы убрать свидетелей

© AP Photo / Mohammad ZaatariПоследствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Атаки Израиля на ливанских и палестинских журналистов говорят о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить замолчать тех, кто рассказывает о реальном положении дел на юге Ливана, заявила РИА Новости глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур.
В ночь на пятницу израильская авиация атаковала дом, где располагались съемочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов, в поселении Хасбайя на юге Ливана. Как сообщил РИА Новости ливанский полевой источник, в результате удара погибли трое сотрудников СМИ - оператор телеканала "Аль-Манар", оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин", среди журналистов также есть раненые. В атакованном здании также находились съемочные группы телеканалов "Аль-Джадид" и "Аль-Джазира".
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"Агрессия Израиля против ливанских и палестинских журналистов, будь то прямые атаки, непрямые нападения или закрытие бюро, говорит о желании ликвидировать свидетелей преступлений, которые совершает израильская армия, и заставить замолчать тех, кто рассказывает о реальном положении дел, включая поражение Израиля в ходе наземных боев на юге Ливана", - заявила Джаббур.
Преднамеренные атаки на журналистов в местах их проживания являются нарушением гуманитарного международного права, со стороны международного сообщества и правозащитных организаций "предосудительно не предпринимать мер, чтобы пресечь подобные действия со стороны Израиля, как и удары по бригадам медиков и спасателей, больницам и гражданским лицам", подчеркнула она.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Последствия израильского удара по зданию в Ливане, где были журналисты - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 06:14
 
В миреИзраильЛиванХезболлаАль-МаядинОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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