https://ria.ru/20241025/izrail-1980128509.html

ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля

ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля - РИА Новости, 25.10.2024

ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы Камаль Адван на севере сектора Газа после нападения израильской армии в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:57

2024-10-25T16:57

2024-10-25T17:01

в мире

израиль

воз

хамас

тедрос адханом гебрейесус

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg

ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы Камаль Адван на севере сектора Газа после нападения израильской армии в пятницу утром, заявил в соцсети X глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."После сегодняшних утренних сообщений о нападении на больницу Камаль Адван в северной части Газы мы потеряли связь с персоналом на месте. Это вызывает глубокую обеспокоенность, учитывая количество пациентов, которым оказывается медицинская помощь, и людей, которые нашли там убежище", - говорится в публикации.Тедрос добавил, что эта больница была заполнена 200 пациентами и сотнями беженцев.Ранее в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что действия Израиля против жителей северной части сектора Газа потенциально являются преступлениями против человечности.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241025/oon-1980109455.html

https://ria.ru/20241025/gaza-1980019413.html

израиль

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, воз, хамас, тедрос адханом гебрейесус, россия, москва