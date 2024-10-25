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ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля - РИА Новости, 25.10.2024
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы Камаль Адван на севере сектора Газа после нападения израильской армии в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:57
2024-10-25T16:57
2024-10-25T17:01
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ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы Камаль Адван на севере сектора Газа после нападения израильской армии в пятницу утром, заявил в соцсети X глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."После сегодняшних утренних сообщений о нападении на больницу Камаль Адван в северной части Газы мы потеряли связь с персоналом на месте. Это вызывает глубокую обеспокоенность, учитывая количество пациентов, которым оказывается медицинская помощь, и людей, которые нашли там убежище", - говорится в публикации.Тедрос добавил, что эта больница была заполнена 200 пациентами и сотнями беженцев.Ранее в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что действия Израиля против жителей северной части сектора Газа потенциально являются преступлениями против человечности.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241025/oon-1980109455.html
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в мире, израиль, воз, хамас, тедрос адханом гебрейесус, россия, москва
В мире, Израиль, ВОЗ, ХАМАС, Тедрос Адханом Гебрейесус, Россия, Москва
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы в Газе после нападения Израиля
ВОЗ потеряла связь сотрудниками больницы Камаль Адван в Газе после нападения
ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы Камаль Адван на севере сектора Газа после нападения израильской армии в пятницу утром, заявил в соцсети X глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"После сегодняшних утренних сообщений о нападении на больницу Камаль Адван в северной части Газы мы потеряли связь с персоналом на месте. Это вызывает глубокую обеспокоенность, учитывая количество пациентов, которым оказывается медицинская помощь, и людей, которые нашли там убежище", - говорится в публикации.
Тедрос добавил, что эта больница была заполнена 200 пациентами и сотнями беженцев.
Ранее в пятницу Верховный комиссар ООН
по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что действия Израиля
против жителей северной части сектора Газа потенциально являются преступлениями против человечности.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.