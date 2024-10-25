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В ООН сравнили действия Израиля в Газе с преступлениями против человечности - РИА Новости, 25.10.2024
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16:49 25.10.2024 (обновлено: 16:52 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html
В ООН сравнили действия Израиля в Газе с преступлениями против человечности
В ООН сравнили действия Израиля в Газе с преступлениями против человечности - РИА Новости, 25.10.2024
В ООН сравнили действия Израиля в Газе с преступлениями против человечности
Действия Израиля против жителей северной части сектора Газа потенциально являются преступлениями против человечности, говорится в заявлении Верховного комиссара РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:49
2024-10-25T16:52
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ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Действия Израиля против жителей северной части сектора Газа потенциально являются преступлениями против человечности, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькера Тюрка. "Политика и действия израильского правительства в северной части сектора Газа чреваты тем, что в этом районе не останется ни одного палестинца. Мы сталкиваемся с тем, что может быть приравнено к жестоким преступлениям, в том числе потенциально - к преступлениям против человечности", - сказал он. По словам Тюрка, израильская армия подвергает всё население северной части анклава бомбардировкам, осадам и риску голода, а также заставляет её жителей делать выбор между массовым перемещением и риском оказаться в ловушке в зоне активного конфликта. "Израильская армия наносит удары по больницам, в результате чего персонал и пациенты убиты, ранены или вынуждены эвакуироваться. Ежедневно наносятся удары по убежищам, бывшим когда-то школами. Связь с внешним миром остается крайне ограниченной. Журналистов продолжают убивать", - подчеркнул Верховный комиссар ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241006/gaza-1976603166.html
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в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН сравнили действия Израиля в Газе с преступлениями против человечности

УВКПЧ сравнило действия Израиля в Газе с преступлениями против человечности

© AP Photo / Abdel Kareem HanaРазрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Разрушения в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Действия Израиля против жителей северной части сектора Газа потенциально являются преступлениями против человечности, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькера Тюрка.
"Политика и действия израильского правительства в северной части сектора Газа чреваты тем, что в этом районе не останется ни одного палестинца. Мы сталкиваемся с тем, что может быть приравнено к жестоким преступлениям, в том числе потенциально - к преступлениям против человечности", - сказал он.
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По словам Тюрка, израильская армия подвергает всё население северной части анклава бомбардировкам, осадам и риску голода, а также заставляет её жителей делать выбор между массовым перемещением и риском оказаться в ловушке в зоне активного конфликта.
"Израильская армия наносит удары по больницам, в результате чего персонал и пациенты убиты, ранены или вынуждены эвакуироваться. Ежедневно наносятся удары по убежищам, бывшим когда-то школами. Связь с внешним миром остается крайне ограниченной. Журналистов продолжают убивать", - подчеркнул Верховный комиссар ООН.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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