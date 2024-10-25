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Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов - РИА Новости, 25.10.2024
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21:34 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ivanov-1980186161.html
Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов
Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов - РИА Новости, 25.10.2024
Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов
Бывший глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался на 85-м году жизни, сообщается на официальном сайте журнала "Вестник связи". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:34
2024-10-25T21:34
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался на 85-м году жизни, сообщается на официальном сайте журнала "Вестник связи". "Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд "Ветераны связи" и фонд "Братское сердце" с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич", - говорится в сообщении. Редакция журнала "Вестник связи" выразила глубокие соболезнования родным и близким. Иванов родился 15 мая 1940 года в Москве, закончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС). Свой путь он начал в войсках связи на инженерных и командных должностях, в том числе был заместителем начальника связи Вооруженных сил СССР по науке, технике и вооружению, являлся заместителем министра связи СССР и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания. После ликвидации союзного министерства он вернулся в Вооруженные силы на должность первого заместителя начальника связи в звании генерал-полковника. А после увольнения из армии в 1999 году Иванов возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям. С 2016 по 2022 год являлся президентом группы компаний "Цитадель".
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ссср, россия, москва, александр иванов (издатель), происшествия
СССР, Россия, Москва, Александр Иванов (издатель), Происшествия
Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов

Бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Иванов умер на 85-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался на 85-м году жизни, сообщается на официальном сайте журнала "Вестник связи".
"Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд "Ветераны связи" и фонд "Братское сердце" с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич", - говорится в сообщении.
Редакция журнала "Вестник связи" выразила глубокие соболезнования родным и близким.
Иванов родился 15 мая 1940 года в Москве, закончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС). Свой путь он начал в войсках связи на инженерных и командных должностях, в том числе был заместителем начальника связи Вооруженных сил СССР по науке, технике и вооружению, являлся заместителем министра связи СССР и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания.
После ликвидации союзного министерства он вернулся в Вооруженные силы на должность первого заместителя начальника связи в звании генерал-полковника. А после увольнения из армии в 1999 году Иванов возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям. С 2016 по 2022 год являлся президентом группы компаний "Цитадель".
 
СССРРоссияМоскваАлександр Иванов (издатель)Происшествия
 
 
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