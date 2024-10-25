https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

Иран приказал военным быть готовыми к войне, пишут СМИ

Иран приказал военным быть готовыми к войне, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024

Иран приказал военным быть готовыми к войне, пишут СМИ

Руководство Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказало вооруженным силам быть готовыми к войне, но при этом постараться её... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:04

2024-10-25T03:04

2024-10-25T04:32

в мире

израиль

иран

сша

али хаменеи

мария захарова

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Руководство Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказало вооруженным силам быть готовыми к войне, но при этом постараться её избежать, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех иранских чиновников, которые общались с изданием по телефону. По словам информаторов, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, приказал военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Масштабы иранского возмездия будут во многом зависеть от серьезности и масштаба этих атак. Как отметили чиновники, если израильские удары приведут к масштабным разрушениям и большим жертвам, то Иран примет ответные меры. Но если Израиль ограничится ударами по нескольким военным базам и складам, где хранятся ракеты и беспилотники, Иран вполне может отказаться от дальнейшей эскалации. Из распоряжений аятоллы Хаменеи следует, что ответные меры обязательно последуют, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также если он убьет высокопоставленных официальных лиц. Беседовавшие с газетой чиновники, в числе которых два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявили, что рассматриваемые ответные меры включают в себя новый запуск баллистических ракет в количестве до 1000 штук, эскалацию атак проиранских боевых групп в регионе и нарушение потока глобальных поставок энергоносителей и судоходства через Персидский залив и Ормузский пролив. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241024/izrail-1979779350.html

https://ria.ru/20241022/iran-1979220127.html

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, али хаменеи, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024