https://ria.ru/20241025/inoagent-1980130398.html

Интернет-портал Astra* внесли в реестр иноагентов

Интернет-портал Astra* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 25.10.2024

Интернет-портал Astra* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов интернет-портал Astra*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:04

2024-10-25T17:04

2024-10-25T17:20

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общество

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов интернет-портал Astra*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства."Двадцать пятого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Ю. Кавказский*, О.А. Лекманов*, А.П. Медведев*, А.А. Хардин*, а также интернет-портал "ASTRA"*, - говорится в сообщении.По данным ведомства, интернет-портал Astra* распространял фейки о решениях российских властей и проводимой политике, о Вооруженных силах России, выступал против специальной военной операции и распространял материалы иностранных агентов. Создатель и главный редактор интернет-портала проживает за пределами РФ.Оппозиционер Николай Кавказский* также распространял сообщения иноагентов, недостоверную информацию об избирательной системе России и органах власти. Он живет за границей.Проживающий за рубежом литературовед Олег Лекманов* также публиковал фейки о властях и армии РФ, принимал участие в мероприятиях, организованных иноагентом.Как поясняют в министерстве, Артем Медведев* распространял фейки об избирательной системе РФ и российских властях, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности России. Он является членом движения, организованного иностранным агентом.Блогер Антон Хардин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, отмечается в релизе.* Признаны в России иностранными агентами

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html

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россия, общество