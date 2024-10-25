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Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией - РИА Новости, 25.10.2024
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12:36 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/indiya-1980024995.html
Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией
Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией - РИА Новости, 25.10.2024
Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией
Стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем и способствует построению безопасного и устойчивого будущего, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:36
2024-10-25T12:36
в мире
индия
германия
берлин (город)
нарендра моди
олаф шольц
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем и способствует построению безопасного и устойчивого будущего, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе седьмых германо-индийских межправительственных консультаций. "Мир переживает период напряженности, конфликтов и неопределенности. Существуют серьезные опасения по поводу верховенства закона и свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. В такие моменты стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем… Это трансформационное партнерство двух дееспособных и сильных демократий. Партнерство, которое способствует построению стабильного, безопасного и устойчивого будущего для глобального мира и человечества", - сказал премьер Индии. Моди отметил, что за два года, прошедшие со встречи межправкомиссии двух стран в Берлине, между Индией и Германией наметился прогресс в ряде областей сотрудничества "В 2022 году во время последней конференции МПК в Берлине мы приняли важные решения по двустороннему сотрудничеству. За два года наметился обнадеживающий прогресс в различных областях нашего стратегического партнерства. Расширение сотрудничества в таких областях, как оборона, технологии, энергетика, экология и устойчивое развитие, стало символом взаимного доверия", - отметил премьер Индии. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. Также ожидается, что по итогам консультаций Моди и Шольц проведут двусторонние переговоры, после чего выступят на пресс-конференции.
https://ria.ru/20241022/peregovory-1979311541.html
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в мире, индия, германия, берлин (город), нарендра моди, олаф шольц
В мире, Индия, Германия, Берлин (город), Нарендра Моди, Олаф Шольц
Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией

Моди: стратегическое партнерство Индии и Германии становится прочным якорем

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем и способствует построению безопасного и устойчивого будущего, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе седьмых германо-индийских межправительственных консультаций.
"Мир переживает период напряженности, конфликтов и неопределенности. Существуют серьезные опасения по поводу верховенства закона и свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. В такие моменты стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем… Это трансформационное партнерство двух дееспособных и сильных демократий. Партнерство, которое способствует построению стабильного, безопасного и устойчивого будущего для глобального мира и человечества", - сказал премьер Индии.
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Моди отметил, что за два года, прошедшие со встречи межправкомиссии двух стран в Берлине, между Индией и Германией наметился прогресс в ряде областей сотрудничества
"В 2022 году во время последней конференции МПК в Берлине мы приняли важные решения по двустороннему сотрудничеству. За два года наметился обнадеживающий прогресс в различных областях нашего стратегического партнерства. Расширение сотрудничества в таких областях, как оборона, технологии, энергетика, экология и устойчивое развитие, стало символом взаимного доверия", - отметил премьер Индии.
Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций.
Также ожидается, что по итогам консультаций Моди и Шольц проведут двусторонние переговоры, после чего выступят на пресс-конференции.
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