https://ria.ru/20241025/indiya-1980024995.html

Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией

Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией - РИА Новости, 25.10.2024

Премьер Индии рассказал о стратегическом партнерстве с Германией

Стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем и способствует построению безопасного и устойчивого будущего, заявил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:36

2024-10-25T12:36

2024-10-25T12:36

в мире

индия

германия

берлин (город)

нарендра моди

олаф шольц

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем и способствует построению безопасного и устойчивого будущего, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе седьмых германо-индийских межправительственных консультаций. "Мир переживает период напряженности, конфликтов и неопределенности. Существуют серьезные опасения по поводу верховенства закона и свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. В такие моменты стратегическое партнерство между Индией и Германией становится прочным якорем… Это трансформационное партнерство двух дееспособных и сильных демократий. Партнерство, которое способствует построению стабильного, безопасного и устойчивого будущего для глобального мира и человечества", - сказал премьер Индии. Моди отметил, что за два года, прошедшие со встречи межправкомиссии двух стран в Берлине, между Индией и Германией наметился прогресс в ряде областей сотрудничества "В 2022 году во время последней конференции МПК в Берлине мы приняли важные решения по двустороннему сотрудничеству. За два года наметился обнадеживающий прогресс в различных областях нашего стратегического партнерства. Расширение сотрудничества в таких областях, как оборона, технологии, энергетика, экология и устойчивое развитие, стало символом взаимного доверия", - отметил премьер Индии. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. Также ожидается, что по итогам консультаций Моди и Шольц проведут двусторонние переговоры, после чего выступят на пресс-конференции.

https://ria.ru/20241022/peregovory-1979311541.html

https://ria.ru/20241022/putin-1979321771.html

индия

германия

берлин (город)

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в мире, индия, германия, берлин (город), нарендра моди, олаф шольц