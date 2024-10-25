https://ria.ru/20241025/indija-1979954277.html

Индия увеличила импорт нефтепродуктов из России

Индия увеличила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 25.10.2024

Индия увеличила импорт нефтепродуктов из России

Экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе снова начал расти после двух месяцев снижения и достиг почти 130 миллионов долларов, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:19

2024-10-25T05:19

2024-10-25T09:30

экономика

россия

индия

южная корея

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе снова начал расти после двух месяцев снижения и достиг почти 130 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные индийского Министерства торговли и промышленности. Так, за месяц Индия нарастила покупки в 1,4 раза по сравнению с июлем — до 129,9 миллиона долларов. В результате Россия вернула себе первое место в индийском импорте нефтепродуктов, которое потеряла в июне. Тогда поставки снизились до 240 миллионов после майских 342,2 миллиона, а в июле еще более значительно — до 95,4 миллиона долларов.При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза (с 579,4 миллиона долларов).Помимо России, в первую пятерку экспортеров нефтепродуктов в Индию входят Южная Корея (86,7 миллиона долларов), ОАЭ (86,1 миллиона), Малайзия (54,5 миллиона) и Сингапур (43,6 миллиона). Больше всего в августе Нью-Дели закупал у Москвы лигроин (тяжелый бензин) — почти на 119 миллионов долларов, а также гидравлические (9,3 миллиона долларов) и смазочные масла (1,1 миллиона). Всего по итогам восьми месяцев Индия приобрела у России нефтепродуктов на 1,8 миллиарда долларов — в 1,6 раза меньше, чем за январь-август 2023 года. А покупки за весь прошлый год составили 4,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240930/eksport-1975408663.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

россия

индия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, южная корея