https://ria.ru/20241025/indija-1979950768.html

Импорт Индией древесины из России в августе достиг трехлетних максимумов

Импорт Индией древесины из России в августе достиг трехлетних максимумов - РИА Новости, 25.10.2024

Импорт Индией древесины из России в августе достиг трехлетних максимумов

Индия в августе этого года купила у России древесины на максимальные за три года 3,6 миллиона долларов, самыми востребованными товарами стали фанера и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:09

2024-10-25T04:09

2024-10-25T04:14

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Индия в августе этого года купила у России древесины на максимальные за три года 3,6 миллиона долларов, самыми востребованными товарами стали фанера и лесоматериалы, подсчитало РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Так, в августе этого года импорт Индией древесины и изделий из нее достиг 3,6 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом покупок с июня 2021 года. При этом за месяц импорт увеличился более чем на 10%, а за год, по сравнению с прошлым августом, - вырос вдвое. Самыми востребованными товарами стали клееная фанера, которой в августе индусы приобрели у РФ на 1,5 миллиона долларов, и лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров - на 1,4 миллиона долларов. Также импортировались пиломатериалы (620 тысячи долларов) и деревянные столовые и кухонные принадлежности (80 тысяч долларов). При этом суммарно за первые восемь месяцев 2024 года Россия уже поставила Индии древесины на 21,8 миллиона долларов, что на 15% больше, чем за весь 2023 год, и вдвое больше января-августа прошлого года. Больше всего за этот период Индия покупала у России пиломатериалы (7,6 миллиона долларов), лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров (6,9 миллиона), клееную фанеру (6,24 миллиона), а также деревянную посуду (670 тысяч долларов), палочки для спичек (210 тысяч) и древесно-стружечные плиты (160 тысяч). Россия в августе поднялась на девятнадцатое место в индийском импорте древесины и товаров из нее. В топ-3 вошли Австралия (19,5 миллиона долларов), Индонезия (17,2 миллиона) и Малайзия (16,6 миллиона).

https://ria.ru/20241023/indija-1979459211.html

https://ria.ru/20241025/eksport-1979946520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, австралия