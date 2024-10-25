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Рэперу Гуфу назначили запрет определенных действий по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024
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Шоубиз
 
19:29 25.10.2024 (обновлено: 20:18 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/guf-1980171389.html
Рэперу Гуфу назначили запрет определенных действий по делу о грабеже
Рэперу Гуфу назначили запрет определенных действий по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024
Рэперу Гуфу назначили запрет определенных действий по делу о грабеже
Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил запрет определенных действий рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обвиняемому по делу о грабеже, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:29
2024-10-25T20:18
шоубиз
общество
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил запрет определенных действий рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обвиняемому по делу о грабеже, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."В отношении моего подзащитного Алексея Долматова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии под стражу. Из-под стражи он освобожден в зале суда. Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что содержание под стражей — самая суровая мера пресечения. Адвокат считает ее чрезмерной. Кроме того, защита не согласна с правовой квалификацией предъявленного обвинения.Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя об аресте. На запрете определенных действий настаивала прокуратура. Часом ранее эта же инстанция избрала аналогичную меру пресечения другому фигуранту — Геворку Саруханяну, приятелю рэпера, который присутствовал во время конфликта.Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, позднее он попросил администрацию выключить камеры в помещениях, но получил отказ. На место прибыл родственник работницы — сотрудник ППС. Конфликт продолжился на улице, запись попала на видеокамеры. Мужчина пытался снять Гуфа на телефон, а рэпер попросил удалить запись. Тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.Кроме того, в отношении Гуфа составили протокол о мелком хулиганстве.Сам Гуф опубликовал видео с извинениями перед всеми участниками конфликта в соцсети Instagram*, а также принес извинения сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, заверив, что он искренне раскаивается в том, что доставил много ненужных хлопот хулиганской выходкой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, московская область (подмосковье), россия, апрелевка, сергей жорин
Шоубиз, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Апрелевка, Сергей Жорин
Рэперу Гуфу назначили запрет определенных действий по делу о грабеже

Суд назначил рэперу Гуфу запрет определенных действий по делу о грабеже

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов
Рэпер Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рэпер Алексей Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил запрет определенных действий рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обвиняемому по делу о грабеже, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"В отношении моего подзащитного Алексея Долматова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии под стражу. Из-под стражи он освобожден в зале суда. Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что содержание под стражей — самая суровая мера пресечения. Адвокат считает ее чрезмерной. Кроме того, защита не согласна с правовой квалификацией предъявленного обвинения.
Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя об аресте. На запрете определенных действий настаивала прокуратура. Часом ранее эта же инстанция избрала аналогичную меру пресечения другому фигуранту — Геворку Саруханяну, приятелю рэпера, который присутствовал во время конфликта.
Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, позднее он попросил администрацию выключить камеры в помещениях, но получил отказ. На место прибыл родственник работницы — сотрудник ППС. Конфликт продолжился на улице, запись попала на видеокамеры. Мужчина пытался снять Гуфа на телефон, а рэпер попросил удалить запись. Тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
Кроме того, в отношении Гуфа составили протокол о мелком хулиганстве.
Сам Гуф опубликовал видео с извинениями перед всеми участниками конфликта в соцсети Instagram*, а также принес извинения сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, заверив, что он искренне раскаивается в том, что доставил много ненужных хлопот хулиганской выходкой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияАпрелевкаСергей Жорин
 
 
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