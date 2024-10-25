https://ria.ru/20241025/guf-1979954466.html
Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже
Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024
Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже
Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:21
2024-10-25T05:21
2024-10-25T05:22
происшествия
россия
сергей жорин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексей Долматов), он был допрошен, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. "Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен", - рассказал собеседник агентства. В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эту информацию. "С ним проводятся следственные действия, Алексей уже принес публичные извинения всем участникам конфликта", - заявил РИА Новости адвокат. В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что после сообщения о конфликте в минувшую среду в отдел полиции были доставлены два человека, один из них - Долматов. В отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве (по статье 20.1 КоАП РФ). Кроме того, проводится проверка по статье 115 статье УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сам Гуф опубликовал видео с извинениями в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, сергей жорин
Происшествия, Россия, Сергей Жорин
Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже
В Подмосковье возбудили дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексей Долматов), он был допрошен, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
"Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин
отказался комментировать эту информацию. "С ним проводятся следственные действия, Алексей уже принес публичные извинения всем участникам конфликта", - заявил РИА Новости адвокат.
В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что после сообщения о конфликте в минувшую среду в отдел полиции были доставлены два человека, один из них - Долматов. В отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве (по статье 20.1 КоАП РФ
).
Кроме того, проводится проверка по статье 115 статье УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Сам Гуф опубликовал видео с извинениями в соцсети Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.