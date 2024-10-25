https://ria.ru/20241025/guf-1979954466.html

Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже - РИА Новости, 25.10.2024

Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:21

2024-10-25T05:21

2024-10-25T05:22

происшествия

россия

сергей жорин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексей Долматов), он был допрошен, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. "Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен", - рассказал собеседник агентства. В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эту информацию. "С ним проводятся следственные действия, Алексей уже принес публичные извинения всем участникам конфликта", - заявил РИА Новости адвокат. В подмосковном главке МВД рассказали РИА Новости, что после сообщения о конфликте в минувшую среду в отдел полиции были доставлены два человека, один из них - Долматов. В отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве (по статье 20.1 КоАП РФ). Кроме того, проводится проверка по статье 115 статье УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сам Гуф опубликовал видео с извинениями в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сергей жорин