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В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
Еще один вражеский беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:25
2024-10-25T16:25
2024-10-25T16:32
орловская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
андрей клычков
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безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении трех БПЛА над Орловской областью."️Сбит еще один вражеский БПЛА над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят соответствующие проверки", - написал Клычков.
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орловская область, вооруженные силы украины, андрей клычков, россия, безопасность
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Россия, Безопасность
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
Губернатор: над территорией Орловской области уничтожен беспилотник ВСУ