https://ria.ru/20241025/gubernator-1980114660.html

В Орловской области сбили беспилотник ВСУ

В Орловской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024

В Орловской области сбили беспилотник ВСУ

Еще один вражеский беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:25

2024-10-25T16:25

2024-10-25T16:32

орловская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

андрей клычков

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении трех БПЛА над Орловской областью."️Сбит еще один вражеский БПЛА над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят соответствующие проверки", - написал Клычков.

https://ria.ru/20241025/pvo-1979959952.html

орловская область

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орловская область, вооруженные силы украины, андрей клычков, россия, безопасность