https://ria.ru/20241025/gruzooborot-1980089079.html

Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г

Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г - РИА Новости, 25.10.2024

Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г

Грузооборот Астраханской области и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 28% и составил 3,4 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:11

2024-10-25T15:11

2024-10-25T15:11

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игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Грузооборот Астраханской области и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 28% и составил 3,4 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В пятницу он провел встречу с генконсулом Ирана в Астрахани Мехди Акучекианом. Главной темой стало расширение торгового взаимодействия. Оно напрямую зависит от развития международного транспортного коридора "Север – Юг". "По итогам первого полугодия наш товарооборот с Ираном вырос на 30%. Грузооборот за восемь месяцев увеличился на 28% и составил 3,4 миллиона тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря нашей совместной комплексной работе", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что регион развивает партнерские отношения с отдельными регионами и Фондом Исламской Революции "Мостазафан", прежде всего, в транспортно-логистической и промышленной сферах. Продолжается модернизация Астраханского порта иранскими инвесторами. Создана судоходная компания "Астрапорт Шиппинг". В Астрахани зарегистрировано более 80 предприятий с участием иранского капитала, в том числе и в особой экономической зоне "Лотос". По данным Бабушкина, в ближайшее время в Астрахани состоится 21-е заседание совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспия "Деловой Каспий" и 2-й астраханский международный форум "МТК "Север – Юг" - новые горизонты". Ожидается, что в их работе также примут участие представительные иранские делегации.

https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html

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иран, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, экономика