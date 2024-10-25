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Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г - РИА Новости, 25.10.2024
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Астраханская область
 
15:11 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/gruzooborot-1980089079.html
Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г
Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г - РИА Новости, 25.10.2024
Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г
Грузооборот Астраханской области и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 28% и составил 3,4 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:11
2024-10-25T15:11
астраханская область
иран
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Грузооборот Астраханской области и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 28% и составил 3,4 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В пятницу он провел встречу с генконсулом Ирана в Астрахани Мехди Акучекианом. Главной темой стало расширение торгового взаимодействия. Оно напрямую зависит от развития международного транспортного коридора "Север – Юг". "По итогам первого полугодия наш товарооборот с Ираном вырос на 30%. Грузооборот за восемь месяцев увеличился на 28% и составил 3,4 миллиона тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря нашей совместной комплексной работе", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что регион развивает партнерские отношения с отдельными регионами и Фондом Исламской Революции "Мостазафан", прежде всего, в транспортно-логистической и промышленной сферах. Продолжается модернизация Астраханского порта иранскими инвесторами. Создана судоходная компания "Астрапорт Шиппинг". В Астрахани зарегистрировано более 80 предприятий с участием иранского капитала, в том числе и в особой экономической зоне "Лотос". По данным Бабушкина, в ближайшее время в Астрахани состоится 21-е заседание совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспия "Деловой Каспий" и 2-й астраханский международный форум "МТК "Север – Юг" - новые горизонты". Ожидается, что в их работе также примут участие представительные иранские делегации.
https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html
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иран, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, экономика
Астраханская область, Иран, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Экономика

Грузооборот Астраханской области и Ирана вырос на 28% в 2024 г

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Грузооборот Астраханской области и Ирана за восемь месяцев текущего года вырос на 28% и составил 3,4 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В пятницу он провел встречу с генконсулом Ирана в Астрахани Мехди Акучекианом. Главной темой стало расширение торгового взаимодействия. Оно напрямую зависит от развития международного транспортного коридора "Север – Юг".
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"По итогам первого полугодия наш товарооборот с Ираном вырос на 30%. Грузооборот за восемь месяцев увеличился на 28% и составил 3,4 миллиона тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря нашей совместной комплексной работе", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что регион развивает партнерские отношения с отдельными регионами и Фондом Исламской Революции "Мостазафан", прежде всего, в транспортно-логистической и промышленной сферах. Продолжается модернизация Астраханского порта иранскими инвесторами. Создана судоходная компания "Астрапорт Шиппинг". В Астрахани зарегистрировано более 80 предприятий с участием иранского капитала, в том числе и в особой экономической зоне "Лотос".
По данным Бабушкина, в ближайшее время в Астрахани состоится 21-е заседание совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспия "Деловой Каспий" и 2-й астраханский международный форум "МТК "Север – Юг" - новые горизонты". Ожидается, что в их работе также примут участие представительные иранские делегации.
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Астраханская областьИранАстраханьАстраханская областьИгорь БабушкинЭкономика
 
 
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