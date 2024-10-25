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В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях - РИА Новости, 25.10.2024
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03:42 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/gosduma-1979949735.html
В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях
В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях - РИА Новости, 25.10.2024
В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях
Вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях будет обсуждаться в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил РИА Новости зампред этого... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:42
2024-10-25T03:42
общество
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виталий милонов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях будет обсуждаться в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил РИА Новости зампред этого комитета Виталий Милонов. "Было бы замечательно, если при крупных предприятиях начали создавать детские сады или ясли, где можно оставить ребенка под присмотром во время рабочей смены. Мы могли бы показать такой великолепный пример гуманизма, который немыслим нигде в мире. Я буду обсуждать этот вопрос со своими коллегами по комитету", - сказал Милонов. Он добавил, что такой опыт существовал в СССР и в настоящее время применяется в некоторых местах. Парламентарий отметил, что услуги няни обходятся дорого, и не все родители могут оставить ребенка с бабушками или дедушками. "Уверен, что, как минимум, мы сможем создать в черновике механизм развертывания таких садов и яслей по всей стране", - заключил Милонов.
https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976324538.html
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общество, ссср, виталий милонов, госдума рф
Общество, СССР, Виталий Милонов, Госдума РФ
В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях

В Госдуме обсудят создание детских садов и яслей при крупных предприятиях

© Фото : @rashidtemrezov / InstagramДетсад-ясли
Детсад-ясли - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : @rashidtemrezov / Instagram
Детсад-ясли. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях будет обсуждаться в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил РИА Новости зампред этого комитета Виталий Милонов.
"Было бы замечательно, если при крупных предприятиях начали создавать детские сады или ясли, где можно оставить ребенка под присмотром во время рабочей смены. Мы могли бы показать такой великолепный пример гуманизма, который немыслим нигде в мире. Я буду обсуждать этот вопрос со своими коллегами по комитету", - сказал Милонов.
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Он добавил, что такой опыт существовал в СССР и в настоящее время применяется в некоторых местах. Парламентарий отметил, что услуги няни обходятся дорого, и не все родители могут оставить ребенка с бабушками или дедушками.
"Уверен, что, как минимум, мы сможем создать в черновике механизм развертывания таких садов и яслей по всей стране", - заключил Милонов.
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