https://ria.ru/20241025/gosduma-1979949735.html

В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях

В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях - РИА Новости, 25.10.2024

В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях

Вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях будет обсуждаться в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил РИА Новости зампред этого... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:42

2024-10-25T03:42

2024-10-25T03:42

общество

ссср

виталий милонов

госдума рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях будет обсуждаться в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил РИА Новости зампред этого комитета Виталий Милонов. "Было бы замечательно, если при крупных предприятиях начали создавать детские сады или ясли, где можно оставить ребенка под присмотром во время рабочей смены. Мы могли бы показать такой великолепный пример гуманизма, который немыслим нигде в мире. Я буду обсуждать этот вопрос со своими коллегами по комитету", - сказал Милонов. Он добавил, что такой опыт существовал в СССР и в настоящее время применяется в некоторых местах. Парламентарий отметил, что услуги няни обходятся дорого, и не все родители могут оставить ребенка с бабушками или дедушками. "Уверен, что, как минимум, мы сможем создать в черновике механизм развертывания таких садов и яслей по всей стране", - заключил Милонов.

https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976324538.html

https://ria.ru/20240401/kapremont-1937117862.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ссср, виталий милонов, госдума рф