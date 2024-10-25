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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2024
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Горловке в пятницу, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:31
2024-10-25T14:31
2024-10-25T14:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Горловке в пятницу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Комарова ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Он добавил, что обстрелом ВСУ также поврежден ряд домов в поселке шахты имени Ю. Гагарина. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13.30 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса с БПЛА в Горловке пострадал человек