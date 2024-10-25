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В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:46
2024-10-25T12:46
2024-10-25T12:47
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иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины вчера вечером в центре Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса на центр Горловки пострадал мирный житель