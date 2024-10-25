https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980032265.html

В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель

В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2024

В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:46

2024-10-25T12:46

2024-10-25T12:47

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины вчера вечером в центре Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия