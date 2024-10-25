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В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 25.10.2024 (обновлено: 12:47 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980032265.html
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:46
2024-10-25T12:47
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины вчера вечером в центре Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса на центр Горловки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в четверг в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины вчера вечером в центре Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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