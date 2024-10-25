https://ria.ru/20241025/google-1979952468.html

В Миссури начали расследование против Google о цензуре

В Миссури начали расследование против Google о цензуре - РИА Новости, 25.10.2024

В Миссури начали расследование против Google о цензуре

Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:48

2024-10-25T04:48

2024-10-25T04:48

миссури

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сша

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре. "Я начинаю расследование против Google - крупнейшей поисковой машины в Америке - за цензуру консервативных речей в ходе самых важных выборов в нашей истории", - написал Бэйли. Прокурор штата обвинил Google в войне против демократических процессов. "Время дать отпор", - заявил он. Подробностей о том, какие действия техногиганта он считает неправомерными, прокурор не привел. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240919/mask-1973556529.html

https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968641708.html

миссури

америка

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

миссури, америка, сша, камала харрис, дональд трамп, google, в мире