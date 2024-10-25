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В Миссури начали расследование против Google о цензуре - РИА Новости, 25.10.2024
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04:48 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/google-1979952468.html
В Миссури начали расследование против Google о цензуре
В Миссури начали расследование против Google о цензуре - РИА Новости, 25.10.2024
В Миссури начали расследование против Google о цензуре
Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:48
2024-10-25T04:48
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре. "Я начинаю расследование против Google - крупнейшей поисковой машины в Америке - за цензуру консервативных речей в ходе самых важных выборов в нашей истории", - написал Бэйли. Прокурор штата обвинил Google в войне против демократических процессов. "Время дать отпор", - заявил он. Подробностей о том, какие действия техногиганта он считает неправомерными, прокурор не привел. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
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миссури, америка, сша, камала харрис, дональд трамп, google, в мире
Миссури, Америка, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Google, В мире
В Миссури начали расследование против Google о цензуре

Генпрокурор Миссури Бэйли заявил о начале расследования против Google о цензуре

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре.
"Я начинаю расследование против Google - крупнейшей поисковой машины в Америке - за цензуру консервативных речей в ходе самых важных выборов в нашей истории", - написал Бэйли.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Маск заявил об избыточной цензуре в США
19 сентября, 08:44
Прокурор штата обвинил Google в войне против демократических процессов. "Время дать отпор", - заявил он.
Подробностей о том, какие действия техногиганта он считает неправомерными, прокурор не привел.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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МиссуриАмерикаСШАКамала ХаррисДональд ТрампGoogleВ мире
 
 
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