https://ria.ru/20241025/google-1979952468.html
В Миссури начали расследование против Google о цензуре
В Миссури начали расследование против Google о цензуре - РИА Новости, 25.10.2024
В Миссури начали расследование против Google о цензуре
Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:48
2024-10-25T04:48
2024-10-25T04:48
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Миссури Эндрю Бэйли заявил в соцсети Х о начале расследования в отношении Google о цензуре. "Я начинаю расследование против Google - крупнейшей поисковой машины в Америке - за цензуру консервативных речей в ходе самых важных выборов в нашей истории", - написал Бэйли. Прокурор штата обвинил Google в войне против демократических процессов. "Время дать отпор", - заявил он. Подробностей о том, какие действия техногиганта он считает неправомерными, прокурор не привел. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миссури, америка, сша, камала харрис, дональд трамп, google, в мире
Миссури, Америка, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Google, В мире
В Миссури начали расследование против Google о цензуре
Генпрокурор Миссури Бэйли заявил о начале расследования против Google о цензуре