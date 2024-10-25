https://ria.ru/20241025/gipertoniya-1979945774.html

Кардиолог рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Кардиолог рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии - РИА Новости, 25.10.2024

Кардиолог рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение, заявил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:48

2024-10-25T02:48

2024-10-25T03:00

общество

россия

евгений шляхто

здоровье

здоровье - общество

гипертония

профилактика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение, заявил РИА Новости главный внештатный специалист - кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто. "Максимальный риск развития АГ наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была АГ, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения (повышение холестерина, глюкозы, мочевой кислоты)", — сказал он. Шляхто отметил, что в целом факторы риска развития гипертонии можно разделить на неизменяемые, к которым относится возраст, пол, отягощенная наследственность, и изменяемые — это избыточная масса тела, курение, гиподинамия, сахарный диабет, психоэмоциональный стресс. Основными мерами по предотвращению гипертонии является изменение образа жизни, а при наличии отягощенной наследственности придется прикладывать еще больше усилий по оптимизации поведенческих факторов риска, уточнил Шляхто. По его словам, для профилактики необходимо проходить более 10 тысяч шагов, стараться находить виды физической активности, которые будут приносить удовольствие, например, футбол, бадминтон, плавание или теннис. Необходимо также отказаться от курения табака и других видов сигарет, потребления алкогольных напитков, подчеркнул специалист. Он добавил, что при избытке массы тела необходимо увеличить физическую активность и оптимизировать питание, а при ожирении возможны и более радикальные методы: медикаментозное лечение ожирения или бариатрическая хирургия. "Сейчас много уделяется внимания работе со стрессом – советую пациентам слушать любимую музыку, танцевать и медитировать", - сказал Шляхто.

https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html

https://ria.ru/20240612/kardiolog-1952305783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, евгений шляхто, здоровье, здоровье - общество, гипертония, профилактика