https://ria.ru/20241025/genkonsulstvo-1979960107.html

Турецкая полиция расследует нападение на россиян

Турецкая полиция расследует нападение на россиян - РИА Новости, 25.10.2024

Турецкая полиция расследует нападение на россиян

Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:26

2024-10-25T07:26

2024-10-25T13:10

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генеральное консульство рф в турции

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СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье. "Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в полученном РИА Новости заявлении. Уточняется, что в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали. Сейчас турецкие правоохранительные органы проводят расследование."Дипломаты генконсульства находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав указанных российских граждан, в том числе со стороны местных правоохранительных органов", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник, 22 октября, в одном из отелей в Анталье.

https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971967535.html

анталья (провинция)

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