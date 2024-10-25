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Турецкая полиция расследует нападение на россиян - РИА Новости, 25.10.2024
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07:26 25.10.2024 (обновлено: 13:10 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/genkonsulstvo-1979960107.html
Турецкая полиция расследует нападение на россиян
Турецкая полиция расследует нападение на россиян - РИА Новости, 25.10.2024
Турецкая полиция расследует нападение на россиян
Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:26
2024-10-25T13:10
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СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье. "Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в полученном РИА Новости заявлении. Уточняется, что в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали. Сейчас турецкие правоохранительные органы проводят расследование."Дипломаты генконсульства находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав указанных российских граждан, в том числе со стороны местных правоохранительных органов", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник, 22 октября, в одном из отелей в Анталье.
https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html
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анталья (провинция), россия, турция, в мире, генеральное консульство рф в турции
Анталья (провинция), Россия, Турция, В мире, Генеральное консульство РФ в Турции
Турецкая полиция расследует нападение на россиян

В Турции проводят расследование после нападения на россиян в отеле в Анталье

© Pixabay / ezgimadranБашня Саат Кулеси, Анталья
Башня Саат Кулеси, Анталья - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Pixabay / ezgimadran
Башня Саат Кулеси, Анталья. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье.
"Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
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Уточняется, что в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали. Сейчас турецкие правоохранительные органы проводят расследование.
"Дипломаты генконсульства находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав указанных российских граждан, в том числе со стороны местных правоохранительных органов", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник, 22 октября, в одном из отелей в Анталье.
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