https://ria.ru/20241025/genkonsulstvo-1979960107.html
Турецкая полиция расследует нападение на россиян
Турецкая полиция расследует нападение на россиян - РИА Новости, 25.10.2024
Турецкая полиция расследует нападение на россиян
Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:26
2024-10-25T07:26
2024-10-25T13:10
анталья (провинция)
россия
турция
в мире
генеральное консульство рф в турции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743147564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2317c46914eaecc8eef8dd97af2ae8a6.jpg
СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье. "Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в полученном РИА Новости заявлении. Уточняется, что в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали. Сейчас турецкие правоохранительные органы проводят расследование."Дипломаты генконсульства находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав указанных российских граждан, в том числе со стороны местных правоохранительных органов", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник, 22 октября, в одном из отелей в Анталье.
https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html
https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971967535.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743147564_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4cc567aa8600169317192eadc1610759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), россия, турция, в мире, генеральное консульство рф в турции
Анталья (провинция), Россия, Турция, В мире, Генеральное консульство РФ в Турции
Турецкая полиция расследует нападение на россиян
В Турции проводят расследование после нападения на россиян в отеле в Анталье
СТАМБУЛ, 25 окт — РИА Новости. Российские дипломаты отслеживают соблюдение прав сограждан, пострадавших в драке в одном из отелей, сообщили в генконсульстве в Анталье.
"Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Уточняется, что в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали. Сейчас турецкие правоохранительные органы проводят расследование.
"Дипломаты генконсульства находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав указанных российских граждан, в том числе со стороны местных правоохранительных органов", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник, 22 октября, в одном из отелей в Анталье.