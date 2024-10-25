https://ria.ru/20241025/genetika-1980130215.html

Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов

Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024

Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра генетических ресурсов... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:04

2024-10-25T17:04

2024-10-25T17:04

наука

россия

владимир путин

курчатовский институт

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов. Путин в пятницу подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". "Правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра", - гласит один из пунктов указа. Также кабмину РФ поручено в четырехмесячный срок определить объем и порядок финансирования мероприятий, связанных с реализацией указа. Кроме того, президент РФ поручил министерству науки и высшего образования РФ оказывать "Курчатовскому институту" содействие в связи с образованием Национального центра.

https://ria.ru/20230817/nematoda-1890403696.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, курчатовский институт