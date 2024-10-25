https://ria.ru/20241025/genetika-1980130215.html
Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов
Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024
Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра генетических ресурсов... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:04
2024-10-25T17:04
2024-10-25T17:04
наука
россия
владимир путин
курчатовский институт
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов. Путин в пятницу подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". "Правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра", - гласит один из пунктов указа. Также кабмину РФ поручено в четырехмесячный срок определить объем и порядок финансирования мероприятий, связанных с реализацией указа. Кроме того, президент РФ поручил министерству науки и высшего образования РФ оказывать "Курчатовскому институту" содействие в связи с образованием Национального центра.
https://ria.ru/20230817/nematoda-1890403696.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, курчатовский институт
Наука, Россия, Владимир Путин, Курчатовский институт
Путин поручил разработать программу развития центра генетических ресурсов
Путин поручил за 6 мес утвердить программу развития центра генетических ресурсов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов.
Путин в пятницу подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
".
"Правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра", - гласит один из пунктов указа. Также кабмину РФ поручено в четырехмесячный срок определить объем и порядок финансирования мероприятий, связанных с реализацией указа.
Кроме того, президент РФ поручил министерству науки и высшего образования РФ оказывать "Курчатовскому институту" содействие в связи с образованием Национального центра.