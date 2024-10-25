https://ria.ru/20241025/genetika-1980108015.html

Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий

Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий - РИА Новости, 25.10.2024

Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав и в президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:09

2024-10-25T16:09

2024-10-25T16:09

россия

владимир путин

оксана лут

дмитрий патрушев

российский научный фонд

р-фарм

российская академия наук

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав и в президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соответствующий указ был опубликован в пятницу. "В состав совета включить следующих лиц", - говорится в указе. В перечень вошли генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов, гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий Купраш, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, замминистра промышленности Екатерина Приезжева, руководитель Центра геномных исследований "Курчатовского института" Евгений Свердлов, замминистра промышленности Василий Шпак. Вице-премьер Татьяна Голикова вместо сопредседателя совета стала его председателем. Кроме того, Путин исключил из состава совета ряд участников, в их числе вице-премьер Дмитрий Патрушев, помощник президента Андрей Фурсенко, председатель "Деловой России" Алексей Репик. Также президент РФ включил Оксану Лут в состав президиума совета и исключил из него Патрушева и Фурсенко.

https://ria.ru/20241021/putin-1979142509.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, оксана лут, дмитрий патрушев, российский научный фонд, р-фарм, российская академия наук