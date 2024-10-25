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Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий - РИА Новости, 25.10.2024
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16:09 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/genetika-1980108015.html
Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий
Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий - РИА Новости, 25.10.2024
Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав и в президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:09
2024-10-25T16:09
россия
владимир путин
оксана лут
дмитрий патрушев
российский научный фонд
р-фарм
российская академия наук
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав и в президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соответствующий указ был опубликован в пятницу. "В состав совета включить следующих лиц", - говорится в указе. В перечень вошли генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов, гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий Купраш, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, замминистра промышленности Екатерина Приезжева, руководитель Центра геномных исследований "Курчатовского института" Евгений Свердлов, замминистра промышленности Василий Шпак. Вице-премьер Татьяна Голикова вместо сопредседателя совета стала его председателем. Кроме того, Путин исключил из состава совета ряд участников, в их числе вице-премьер Дмитрий Патрушев, помощник президента Андрей Фурсенко, председатель "Деловой России" Алексей Репик. Также президент РФ включил Оксану Лут в состав президиума совета и исключил из него Патрушева и Фурсенко.
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россия, владимир путин, оксана лут, дмитрий патрушев, российский научный фонд, р-фарм, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Российский научный фонд, Р-фарм, Российская академия наук
Путин внес изменения в состав совета по развитию генетических технологий

Путин изменил состав и президиум совета по развитию генетических технологий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав и в президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
"В состав совета включить следующих лиц", - говорится в указе.
В перечень вошли генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов, гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий Купраш, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, замминистра промышленности Екатерина Приезжева, руководитель Центра геномных исследований "Курчатовского института" Евгений Свердлов, замминистра промышленности Василий Шпак.
Вице-премьер Татьяна Голикова вместо сопредседателя совета стала его председателем. Кроме того, Путин исключил из состава совета ряд участников, в их числе вице-премьер Дмитрий Патрушев, помощник президента Андрей Фурсенко, председатель "Деловой России" Алексей Репик.
Также президент РФ включил Оксану Лут в состав президиума совета и исключил из него Патрушева и Фурсенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
21 октября, 16:14
 
РоссияВладимир ПутинОксана ЛутДмитрий ПатрушевРоссийский научный фондР-фармРоссийская академия наук
 
 
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