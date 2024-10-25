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Комитет ГД одобрил проект о сайтах с незаконными услугами по миграции - РИА Новости, 25.10.2024
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16:26 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/gd-1980115311.html
Комитет ГД одобрил проект о сайтах с незаконными услугами по миграции
Комитет ГД одобрил проект о сайтах с незаконными услугами по миграции - РИА Новости, 25.10.2024
Комитет ГД одобрил проект о сайтах с незаконными услугами по миграции
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал парламенту рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении проект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:26
2024-10-25T16:26
общество
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал парламенту рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении проект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона № 729110-8 "О внесении изменений в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" с новым наименованием "О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" во втором чтении… Направить настоящее решение комитета, текст законопроекта, таблицы поправок и сопроводительные документы в Совет Государственной думы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Государственной думы на 29 октября 2024 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Законопроектом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.
https://ria.ru/20241023/kirgizija-1979605220.html
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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Комитет ГД одобрил проект о сайтах с незаконными услугами по миграции

Комитет ГД одобрил проект о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал парламенту рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении проект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона № 729110-8 "О внесении изменений в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" с новым наименованием "О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" во втором чтении… Направить настоящее решение комитета, текст законопроекта, таблицы поправок и сопроводительные документы в Совет Государственной думы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Государственной думы на 29 октября 2024 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.
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Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.
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