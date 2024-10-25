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Цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.10.2024
Цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 1 декабря 2023 года превысили 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:28
2024-10-25T12:28
2024-10-25T12:30
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 1 декабря 2023 года превысили 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 474,5 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.14 мск их стоимость составляет 480,1 доллара (+2%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 470,7 доллара за тысячу кубометров.Порог в 480 долларов цены перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров.
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европа, экономика, нидерланды, в мире
Европа, Экономика, Нидерланды, В мире
Цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с 1 декабря 2023 г превысили $480 за тыс кубометров