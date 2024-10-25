https://ria.ru/20241025/futzal-1980160861.html

Турнир по футзалу памяти воина Толмачева пройдет 16 ноября в Подмосковье

Турнир по футзалу памяти воина Толмачева пройдет 16 ноября в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2024

Турнир по футзалу памяти воина Толмачева пройдет 16 ноября в Подмосковье

Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева состоится 16 ноября в спорткомплексе ЦСКА Сергиево-Посадского городского округа, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:54

2024-10-25T18:54

2024-10-25T18:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

футзал

спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901173935_0:0:2371:1333_1920x0_80_0_0_2593b9987b6bfd8b5c719906c4355e9a.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева состоится 16 ноября в спорткомплексе ЦСКА Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир проводится в память о воине-разведчике 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков Александре Толмачеве. А также для почтения памяти жителей Сергиево-Посадского городского округа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Известные российские футболисты станут почетными гостями соревнований. Вход будет бесплатным для всех зрителей и гостей. Старт торжественной церемонии - в 10:00 16 ноября. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979527711.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), футзал, спорт