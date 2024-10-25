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Турнир по футзалу памяти воина Толмачева пройдет 16 ноября в Подмосковье
Турнир по футзалу памяти воина Толмачева пройдет 16 ноября в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2024
Турнир по футзалу памяти воина Толмачева пройдет 16 ноября в Подмосковье
Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева состоится 16 ноября в спорткомплексе ЦСКА Сергиево-Посадского городского округа, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:54
2024-10-25T18:54
2024-10-25T18:54
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева состоится 16 ноября в спорткомплексе ЦСКА Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир проводится в память о воине-разведчике 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков Александре Толмачеве. А также для почтения памяти жителей Сергиево-Посадского городского округа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Известные российские футболисты станут почетными гостями соревнований. Вход будет бесплатным для всех зрителей и гостей. Старт торжественной церемонии - в 10:00 16 ноября. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
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московская область (подмосковье), футзал, спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Футзал, Спорт
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева состоится 16 ноября в спорткомплексе ЦСКА Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проводится в память о воине-разведчике 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков Александре Толмачеве. А также для почтения памяти жителей Сергиево-Посадского городского округа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО.
Известные российские футболисты станут почетными гостями соревнований. Вход будет бесплатным для всех зрителей и гостей. Старт торжественной церемонии - в 10:00 16 ноября.
Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".