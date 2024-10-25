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ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета
ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета - РИА Новости, 25.10.2024
ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета
ФСБ в видео о хищении 13 миллиардов рублей, к которому причастен экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин, напомнила, как Анатолий Чубайс в бытность... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:35
2024-10-25T12:35
2024-10-25T17:43
происшествия
технологии
анатолий чубайс
роснано
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ФСБ в видео о хищении 13 миллиардов рублей, к которому причастен экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин, напомнила, как Анатолий Чубайс в бытность руководителем "Роснано" представлял пластиковый планшет. Ролик начинается с архивных кадров, на которых Чубайс презентует гибкий планшет для российских школьников. Во второй части сотрудники правоохранительных органов вводят Галкина в наручниках в зал суда и помещают в "аквариум".Гендиректора "Пластик Лоджик" (дочка "Роснано") Бориса Галкина арестовали в конце августа по обвинению в растрате. Как рассказали в ФСБ, компания должна была заниматься производством пластиковых дисплеев и гаджетов. И хотя у нее не было производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, с 2010 по 2020 годов топ-менеджмент "Роснано" перевел на счета "Пластик Лоджик" более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета. По версии следствия, под руководством Галкина инновационное производство так и не создали, а полученные деньги вывели под иностранные юрисдикции. С 2020 года Галкин скрывался за рубежом, но в 2024-м его задержали при въезде в Россию, добавили в ФСБ.
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Арест экс-гендиректора "Пластик Лоджик" по делу о хищении 13 миллиардов рублей
Экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин причастен к хищению 13 млрд рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов, сообщают в ЦОС ФСБ.
В предоставленном видео ФСБ напомнила о презентации Чубайсом "чудо-планшета".
В спецслужбе подчеркнули, что у "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж .
В конце августа Мещанский суд Москвы сообщал РИА Новости, что Галкин арестован по обвинению в растрате.
2024-10-25T12:35
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происшествия, технологии, анатолий чубайс, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Технологии, Анатолий Чубайс, Роснано, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета
ФСБ напомнила о презентации Чубайсом пластикового планшета в видео про хищение