https://ria.ru/20241025/fsb-1980018883.html

ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета

ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета - РИА Новости, 25.10.2024

ФСБ показала в видео о деле "Пластик Лоджик" презентацию Чубайсом планшета

ФСБ в видео о хищении 13 миллиардов рублей, к которому причастен экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин, напомнила, как Анатолий Чубайс в бытность... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:35

2024-10-25T12:35

2024-10-25T17:43

происшествия

технологии

анатолий чубайс

роснано

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ФСБ в видео о хищении 13 миллиардов рублей, к которому причастен экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин, напомнила, как Анатолий Чубайс в бытность руководителем "Роснано" представлял пластиковый планшет. Ролик начинается с архивных кадров, на которых Чубайс презентует гибкий планшет для российских школьников. Во второй части сотрудники правоохранительных органов вводят Галкина в наручниках в зал суда и помещают в "аквариум".Гендиректора "Пластик Лоджик" (дочка "Роснано") Бориса Галкина арестовали в конце августа по обвинению в растрате. Как рассказали в ФСБ, компания должна была заниматься производством пластиковых дисплеев и гаджетов. И хотя у нее не было производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, с 2010 по 2020 годов топ-менеджмент "Роснано" перевел на счета "Пластик Лоджик" более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета. По версии следствия, под руководством Галкина инновационное производство так и не создали, а полученные деньги вывели под иностранные юрисдикции. С 2020 года Галкин скрывался за рубежом, но в 2024-м его задержали при въезде в Россию, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арест экс-гендиректора "Пластик Лоджик" по делу о хищении 13 миллиардов рублей Экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин причастен к хищению 13 млрд рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов, сообщают в ЦОС ФСБ. В предоставленном видео ФСБ напомнила о презентации Чубайсом "чудо-планшета". В спецслужбе подчеркнули, что у "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж . В конце августа Мещанский суд Москвы сообщал РИА Новости, что Галкин арестован по обвинению в растрате. 2024-10-25T12:35 true PT1M32S

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происшествия, технологии, анатолий чубайс, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)