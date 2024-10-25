https://ria.ru/20241025/fsb-1980014228.html

ФСБ сообщила о причастности экс-гендиректора "Пластик Лоджик" к хищению

ФСБ сообщила о причастности экс-гендиректора "Пластик Лоджик" к хищению - РИА Новости, 25.10.2024

ФСБ сообщила о причастности экс-гендиректора "Пластик Лоджик" к хищению

Экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:10

2024-10-25T12:10

2024-10-25T17:44

происшествия

россия

роснано

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экс-гендиректор "Пластик Лоджик" Борис Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В конце августа сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора компании по производству пластиковых гибких планшетов "Пластик Лоджик" ("дочка" Роснано) Бориса Галкина по обвинению в растрате. "ФСБ РФ в ходе сопровождения расследуемого Следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ООО "Пластик Лоджик" учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". "Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ", - рассказали в ФСБ.

https://ria.ru/20241025/fsb-1980013794.html

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происшествия, россия, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)