Рейтинг@Mail.ru
ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 25.10.2024 (обновлено: 17:43 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/fsb-1980013794.html
ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик"
ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 25.10.2024
ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик"
У "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж, говорится в сообщении РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:08
2024-10-25T17:43
происшествия
технологии
россия
роснано
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России. В конце августа Мещанский суд Москвы сообщал РИА Новости, что арестовал гендиректора компании по производству пластиковых гибких планшетов "Пластик Лоджик" (дочка "Роснано") Бориса Галкина по обвинению в растрате. Как рассказали в ФСБ, Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. "Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета России. По версии следствия, ООО "Пластик Лоджик" под руководством Галкина инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции", — говорится в сообщении. В центре подчеркнули, что с 2020 года Галкин скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году при въезде в Россию был задержан сотрудниками органов безопасности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240530/rosnano-1949245467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, технологии, россия, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Технологии, Россия, Роснано, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик"

ФСБ: у "Пластик Лоджик" не было мощностей для создания инновационных продуктов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
В конце августа Мещанский суд Москвы сообщал РИА Новости, что арестовал гендиректора компании по производству пластиковых гибких планшетов "Пластик Лоджик" (дочка "Роснано") Бориса Галкина по обвинению в растрате. Как рассказали в ФСБ, Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.
"Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета России. По версии следствия, ООО "Пластик Лоджик" под руководством Галкина инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции", — говорится в сообщении.
В центре подчеркнули, что с 2020 года Галкин скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году при въезде в Россию был задержан сотрудниками органов безопасности.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Роснано" предупредило о риске банкротства
30 мая, 00:46
 
ПроисшествияТехнологииРоссияРоснаноФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала