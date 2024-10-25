https://ria.ru/20241025/fsb-1980013794.html

ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик"

ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 25.10.2024

ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик"

У "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж, говорится в сообщении РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:08

2024-10-25T12:08

2024-10-25T17:43

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технологии

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У "Пластик Лоджик" не было ни мощностей, ни персонала для создания инновационных продуктов, выделенные "Роснано" деньги выведены за рубеж, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России. В конце августа Мещанский суд Москвы сообщал РИА Новости, что арестовал гендиректора компании по производству пластиковых гибких планшетов "Пластик Лоджик" (дочка "Роснано") Бориса Галкина по обвинению в растрате. Как рассказали в ФСБ, Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных "Роснано" на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. "Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета России. По версии следствия, ООО "Пластик Лоджик" под руководством Галкина инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции", — говорится в сообщении. В центре подчеркнули, что с 2020 года Галкин скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году при въезде в Россию был задержан сотрудниками органов безопасности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240530/rosnano-1949245467.html

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происшествия, технологии, россия, роснано, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)