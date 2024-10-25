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В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 25.10.2024
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09:47 25.10.2024 (обновлено: 12:55 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/forum-1979973713.html
В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества
В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 25.10.2024
В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:47
2024-10-25T12:55
экономика
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает корреспондент РИА Новости.Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.Как сообщил на церемонии открытия форума заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, на участие в форуме приехали представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, словам Чжан Лилиня, с китайской стороны в форуме принимают участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуанжун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек."Я искренне надеюсь, что с помощью этого форума мы сможем еще больше повысить уровень сотрудничества со всеми регионами России, всесторонне проанализировать новую главу российско-китайского регионального взаимодействия и сотрудничества в новую эпоху", - сказал губернатор народного правительства провинции Ляонин Ли Лэчэн, выступая на открытии форума.Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил на церемонии открытия, что "сегодняшний форум проходит в период наивысшего за всю историю уровня развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами."Высокую значимость в двусторонних отношениях между Китаем и Россией отражает интенсивный диалог и дружба руководства наших государств, руководителей и лидеров наших государств, президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина", - сказал Журавлев.В ходе форума участники обсудят сотрудничество в таких областях как машиностроение, электроника, нефтехимия, энергоресурсы, сельское хозяйство, транспорт, оборудование, IT, фармацевтика, продукты питания, а также инвестиции, финансы, банковские сервисы, торговля, электронная коммерция, логистика, управление цепями поставок, туризм и многие другие.Мероприятие организовано правительством провинции Ляонин. В роли соорганизаторов выступили Управление коммерции провинции Ляонин, Управление иностранных дел правительства провинции Ляонин, Союз китайских предпринимателей в России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) и другие.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html
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экономика, ляонин, пекин, хэбэй, шэньян, в мире, россия, китай
Экономика, Ляонин, Пекин, Хэбэй, Шэньян, В мире, Россия, Китай
В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества

В Шэньяне открылся второй российско-китайский форум инвестиционного развития

© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской областиВторой Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян, КНР
Второй Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян, КНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской области
Второй Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в городе Шэньян, КНР
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает корреспондент РИА Новости.
Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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Как сообщил на церемонии открытия форума заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, на участие в форуме приехали представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, словам Чжан Лилиня, с китайской стороны в форуме принимают участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуанжун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.
"Я искренне надеюсь, что с помощью этого форума мы сможем еще больше повысить уровень сотрудничества со всеми регионами России, всесторонне проанализировать новую главу российско-китайского регионального взаимодействия и сотрудничества в новую эпоху", - сказал губернатор народного правительства провинции Ляонин Ли Лэчэн, выступая на открытии форума.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил на церемонии открытия, что "сегодняшний форум проходит в период наивысшего за всю историю уровня развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.
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"Высокую значимость в двусторонних отношениях между Китаем и Россией отражает интенсивный диалог и дружба руководства наших государств, руководителей и лидеров наших государств, президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина", - сказал Журавлев.
В ходе форума участники обсудят сотрудничество в таких областях как машиностроение, электроника, нефтехимия, энергоресурсы, сельское хозяйство, транспорт, оборудование, IT, фармацевтика, продукты питания, а также инвестиции, финансы, банковские сервисы, торговля, электронная коммерция, логистика, управление цепями поставок, туризм и многие другие.
Мероприятие организовано правительством провинции Ляонин. В роли соорганизаторов выступили Управление коммерции провинции Ляонин, Управление иностранных дел правительства провинции Ляонин, Союз китайских предпринимателей в России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) и другие.
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