https://ria.ru/20241025/forum-1979973713.html

В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества

В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 25.10.2024

В Шэньяне открылся российско-китайский форум инвестиционного сотрудничества

Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:47

2024-10-25T09:47

2024-10-25T12:55

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает корреспондент РИА Новости.Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.Как сообщил на церемонии открытия форума заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, на участие в форуме приехали представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, словам Чжан Лилиня, с китайской стороны в форуме принимают участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуанжун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек."Я искренне надеюсь, что с помощью этого форума мы сможем еще больше повысить уровень сотрудничества со всеми регионами России, всесторонне проанализировать новую главу российско-китайского регионального взаимодействия и сотрудничества в новую эпоху", - сказал губернатор народного правительства провинции Ляонин Ли Лэчэн, выступая на открытии форума.Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил на церемонии открытия, что "сегодняшний форум проходит в период наивысшего за всю историю уровня развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами."Высокую значимость в двусторонних отношениях между Китаем и Россией отражает интенсивный диалог и дружба руководства наших государств, руководителей и лидеров наших государств, президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина", - сказал Журавлев.В ходе форума участники обсудят сотрудничество в таких областях как машиностроение, электроника, нефтехимия, энергоресурсы, сельское хозяйство, транспорт, оборудование, IT, фармацевтика, продукты питания, а также инвестиции, финансы, банковские сервисы, торговля, электронная коммерция, логистика, управление цепями поставок, туризм и многие другие.Мероприятие организовано правительством провинции Ляонин. В роли соорганизаторов выступили Управление коммерции провинции Ляонин, Управление иностранных дел правительства провинции Ляонин, Союз китайских предпринимателей в России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) и другие.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

https://ria.ru/20241022/putin--1979373921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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