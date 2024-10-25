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Новый ФОК открыли в Смоленской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:43 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/fok-1980140386.html
Новый ФОК открыли в Смоленской области
Новый ФОК открыли в Смоленской области - РИА Новости, 25.10.2024
Новый ФОК открыли в Смоленской области
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в пятницу Угранском районе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:43
2024-10-25T17:43
смоленская область
угранский район
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в пятницу Угранском районе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Спорт учит нас ставить перед собой цели и достигать их, преодолевать трудности и работать в команде. Сейчас в регионе функционирует более 2,7 тысячи спортивных объектов – от небольших площадок возле дома до масштабных стадионов. Активно работаем, чтобы увеличить их количество. Сегодня открыли важный для Угранского района объект – новый физкультурно-оздоровительный комплекс", - написал Анохин. Комплекс создан по федеральному проекту "Бизнес-спринт", цели и задачи которого соответствуют нацпроекту "Демография". На строительство объекта направили почти 180 миллионов рублей. Новый ФОК возведен во исполнение поручения президента по повышению доступности спорта для граждан. Объект оборудован необходимой инфраструктурой – раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом и буфетом. На территории ФОКа возвели уличную тренажерную площадку и многофункциональную хоккейную коробку – зимой на ней также будет работать каток. В следующем году обустроят площадку для баскетбола. "Пусть в новом ФОКе всегда кипит спортивная жизнь, которая взрастит будущих чемпионов и поможет жителям района укрепить свое здоровье", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241025/proizvodstvo-1980134965.html
https://ria.ru/20241024/derevya-1979805343.html
угранский район
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угранский район, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Угранский район, Смоленская область, Василий Анохин

Новый ФОК открыли в Смоленской области

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в пятницу Угранском районе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Спорт учит нас ставить перед собой цели и достигать их, преодолевать трудности и работать в команде. Сейчас в регионе функционирует более 2,7 тысячи спортивных объектов – от небольших площадок возле дома до масштабных стадионов. Активно работаем, чтобы увеличить их количество. Сегодня открыли важный для Угранского района объект – новый физкультурно-оздоровительный комплекс", - написал Анохин.
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Комплекс создан по федеральному проекту "Бизнес-спринт", цели и задачи которого соответствуют нацпроекту "Демография". На строительство объекта направили почти 180 миллионов рублей. Новый ФОК возведен во исполнение поручения президента по повышению доступности спорта для граждан.
Объект оборудован необходимой инфраструктурой – раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом и буфетом. На территории ФОКа возвели уличную тренажерную площадку и многофункциональную хоккейную коробку – зимой на ней также будет работать каток. В следующем году обустроят площадку для баскетбола.
"Пусть в новом ФОКе всегда кипит спортивная жизнь, которая взрастит будущих чемпионов и поможет жителям района укрепить свое здоровье", - отметил губернатор.
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Смоленская областьУгранский районСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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