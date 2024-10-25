Рейтинг@Mail.ru
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/flot-1979979620.html
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем - РИА Новости, 25.10.2024
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с кораблями ВМС... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:15
2024-10-25T10:15
владивосток
китай
атр
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
народно-освободительная армия китая
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_042d1baa2d68b0c78bd9d257c5dab7c5.jpg
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись во Владивосток после участия в российско-китайском военно-морском учении и совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении. Во флоте отметили, что за 34 дня экипажи российских противолодочных кораблей прошли около восьми тысяч морских миль и выполнили более 10 боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, противолодочного и противовоздушного вооружения. Совместное патрулирование осуществлялось в северной и западной части Тихого океана. Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышел из Владивостока 21 сентября. От Военно-морских сил НОАК в манёврах участвовали эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". В Охотском море отряд провёл военно-морское учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в ходе которого экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения. "В назначенных районах экипажи кораблей отрабатывали задачи противовоздушной и противолодочной обороны с практическим применением вооружения, а также другие упражнения, включая спасение на море", - говорится в сообщении. Отмечается, что, завершив патрулирование, российские и китайские корабли совершили деловой заход в порт Циндао в КНР, где за несколько дней российские моряки поучаствовали в культурных и спортивных мероприятиях.
https://ria.ru/20240926/ucheniya-1974739786.html
https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html
https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html
владивосток
китай
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_332:0:1772:1080_1920x0_80_0_0_5558c96e1ef6bb9500fc50f801fa90b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, китай, атр, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, народно-освободительная армия китая, безопасность
Владивосток, Китай, АТР, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем

Отряд ТОФ вернулся после учений и патрулирования с кораблями ВМС НОАК в АТР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись во Владивосток после участия в российско-китайском военно-морском учении и совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении.
Совместные российско-китайские военные учения Мирное море-2022 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Российские и китайские корабли отработали маневрирование и задачи по ПВО
26 сентября, 05:07
Во флоте отметили, что за 34 дня экипажи российских противолодочных кораблей прошли около восьми тысяч морских миль и выполнили более 10 боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, противолодочного и противовоздушного вооружения. Совместное патрулирование осуществлялось в северной и западной части Тихого океана.
Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышел из Владивостока 21 сентября. От Военно-морских сил НОАК в манёврах участвовали эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
В Охотском море отряд провёл военно-морское учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в ходе которого экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.
Корабли ВМФ России и ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Корабли ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по спасению на море
16 октября, 05:22
"В назначенных районах экипажи кораблей отрабатывали задачи противовоздушной и противолодочной обороны с практическим применением вооружения, а также другие упражнения, включая спасение на море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, завершив патрулирование, российские и китайские корабли совершили деловой заход в порт Циндао в КНР, где за несколько дней российские моряки поучаствовали в культурных и спортивных мероприятиях.
Учения ВС России и НОАК в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане
14 октября, 05:02
 
ВладивостокКитайАТРТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФНародно-освободительная армия КитаяБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала