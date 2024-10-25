https://ria.ru/20241025/flot-1979979620.html

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем - РИА Новости, 25.10.2024

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с кораблями ВМС... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:15

2024-10-25T10:15

2024-10-25T10:15

владивосток

китай

атр

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

народно-освободительная армия китая

безопасность

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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись во Владивосток после участия в российско-китайском военно-морском учении и совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении. Во флоте отметили, что за 34 дня экипажи российских противолодочных кораблей прошли около восьми тысяч морских миль и выполнили более 10 боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, противолодочного и противовоздушного вооружения. Совместное патрулирование осуществлялось в северной и западной части Тихого океана. Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышел из Владивостока 21 сентября. От Военно-морских сил НОАК в манёврах участвовали эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". В Охотском море отряд провёл военно-морское учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в ходе которого экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы и ряд боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения. "В назначенных районах экипажи кораблей отрабатывали задачи противовоздушной и противолодочной обороны с практическим применением вооружения, а также другие упражнения, включая спасение на море", - говорится в сообщении. Отмечается, что, завершив патрулирование, российские и китайские корабли совершили деловой заход в порт Циндао в КНР, где за несколько дней российские моряки поучаствовали в культурных и спортивных мероприятиях.

https://ria.ru/20240926/ucheniya-1974739786.html

https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html

владивосток

китай

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, китай, атр, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, народно-освободительная армия китая, безопасность