На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС
Политик Филиппо обратился с призывом к французам из-за саммита БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Саммит БРИКС
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за саммита БРИКС.
"ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! <...> Давайте выйдем из этих объединений! Давайте станем свободной и великой Францией, которая ведет диалог со всеми!" — написал он.
"ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! <...> Давайте выйдем из этих объединений! Давайте станем свободной и великой Францией, которая ведет диалог со всеми!" — написал он.
Политик отметил, что на саммите БРИКС присутствует множество стран, половина человечества.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.