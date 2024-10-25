https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html

На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС

На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за саммита БРИКС. "ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:30

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2024-10-25T15:16

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за саммита БРИКС. "ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! <...> Давайте выйдем из этих объединений! Давайте станем свободной и великой Францией, которая ведет диалог со всеми!" — написал он. Политик отметил, что на саммите БРИКС присутствует множество стран, половина человечества. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.

https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html

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