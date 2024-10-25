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На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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10:30 25.10.2024 (обновлено: 15:16 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за саммита БРИКС. "ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:30
2024-10-25T15:16
в мире
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
франция
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за саммита БРИКС. "ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! &lt;...&gt; Давайте выйдем из этих объединений! Давайте станем свободной и великой Францией, которая ведет диалог со всеми!" — написал он. Политик отметил, что на саммите БРИКС присутствует множество стран, половина человечества. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html
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в мире, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, франция
В мире, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Франция
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС

Политик Филиппо обратился с призывом к французам из-за саммита БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Саммит БРИКС
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом к французам из-за саммита БРИКС.

"ЕС и НАТО изолируют нас от реального мира! <...> Давайте выйдем из этих объединений! Давайте станем свободной и великой Францией, которая ведет диалог со всеми!" — написал он.
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
Вчера, 09:20
Политик отметил, что на саммите БРИКС присутствует множество стран, половина человечества.

Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.

Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
Вчера, 08:59
 
В миреРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСФранция
 
 
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