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ФАТФ не включила Россию в черный список - РИА Новости, 25.10.2024
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17:32 25.10.2024 (обновлено: 18:43 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/fatf-1980137608.html
ФАТФ не включила Россию в черный список
ФАТФ не включила Россию в черный список - РИА Новости, 25.10.2024
ФАТФ не включила Россию в черный список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:32
2024-10-25T18:43
россия
в мире
украина
politico
иран
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ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.Черный список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.
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россия, в мире, украина, politico, иран
Россия, В мире, Украина, Politico, Иран
ФАТФ не включила Россию в черный список

ФАТФ заявила, что не стала включать Россию в черный список

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.
Как следует из текста заявления, черный список не бы расширен, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.
Ранее издание Politico сообщало, что ФАТФ под давлением Киева, который с апреля 2022 года добивается этого решения, на состоявшейся на этой неделе пленарной сессии рассмотрит вопрос о включении России в черный список организации.
Черный список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg
11 июня, 16:43
 
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