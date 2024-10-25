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Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России" - РИА Новости, 25.10.2024
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10:54 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/fabrika-1979986526.html
Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России"
Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России" - РИА Новости, 25.10.2024
Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России"
Тверская кондитерская фабрика стала новым участником программы поддержки отечественных брендов, получив право маркировки своей продукции знаком соответствия... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:54
2024-10-25T10:54
экономика
россия
тверь
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Тверская кондитерская фабрика стала новым участником программы поддержки отечественных брендов, получив право маркировки своей продукции знаком соответствия "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках. Кондитерская фабрика из Твери является одним из крупнейших кондитерских предприятий в России, она основана в 1997 году. В настоящее время компания производит более тысячи тонн продукции в месяц и предлагает ассортимент от восьми брендов. Продукция фабрики экспортируется в Казахстан, Таджикистан и на другие рынки, в планах компании - освоение рынка Китая. Помогает в экспортной деятельности предприятию Центр поддержки экспорта Тверской области, работающий в структуре регионального Центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении.Кондитерская фабрика стала вторым предприятием из Тверской области, присоединившимся к национальному бренду "Сделано в России". Ранее, в 2023 году, право на использование этого знака было предоставлено компании, которая занимается производством диетических продуктов питания на основе морских бурых водорослей, а также специализированного питания.Почти 370 компаний уже получили сертификаты "Сделано в России" на более чем 8 тысяч наименований сельскохозяйственной, пищевой и промышленной продукции. Интерес к этому сертификату растет среди предприятий, которые не занимаются экспортом, но стремятся ассоциироваться с брендом "Сделано в России". В последние месяцы около 15-20 компаний еженедельно подают заявки на его получение.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20241023/sertifikat-1979626834.html
https://ria.ru/20241014/rets-1977965370.html
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экономика, россия, тверь, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Тверь, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный экспортный форум "Сделано в России". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Тверская кондитерская фабрика стала новым участником программы поддержки отечественных брендов, получив право маркировки своей продукции знаком соответствия "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках. Кондитерская фабрика из Твери является одним из крупнейших кондитерских предприятий в России, она основана в 1997 году. В настоящее время компания производит более тысячи тонн продукции в месяц и предлагает ассортимент от восьми брендов. Продукция фабрики экспортируется в Казахстан, Таджикистан и на другие рынки, в планах компании - освоение рынка Китая. Помогает в экспортной деятельности предприятию Центр поддержки экспорта Тверской области, работающий в структуре регионального Центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Чукотская косметическая компания получила сертификат "Сделано в России"
23 октября, 17:23
Кондитерская фабрика стала вторым предприятием из Тверской области, присоединившимся к национальному бренду "Сделано в России". Ранее, в 2023 году, право на использование этого знака было предоставлено компании, которая занимается производством диетических продуктов питания на основе морских бурых водорослей, а также специализированного питания.
Почти 370 компаний уже получили сертификаты "Сделано в России" на более чем 8 тысяч наименований сельскохозяйственной, пищевой и промышленной продукции. Интерес к этому сертификату растет среди предприятий, которые не занимаются экспортом, но стремятся ассоциироваться с брендом "Сделано в России". В последние месяцы около 15-20 компаний еженедельно подают заявки на его получение.
Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.
Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.
Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
Дискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом Сделано в России. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары стала одним из главных событий Международного экспортного форума Сделано в России, который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве. Организатор форума — Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
РЭЦ расширяет программу продвижения национального бренда "Сделано в России"
14 октября, 15:20
 
ЭкономикаРоссияТверьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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