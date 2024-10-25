https://ria.ru/20241025/fabrika-1979986526.html

Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России"

Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России" - РИА Новости, 25.10.2024

Тверская кондитерская фабрика присоединилась к бренду "Сделано в России"

Тверская кондитерская фабрика стала новым участником программы поддержки отечественных брендов, получив право маркировки своей продукции знаком соответствия... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:54

2024-10-25T10:54

2024-10-25T10:54

экономика

россия

тверь

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Тверская кондитерская фабрика стала новым участником программы поддержки отечественных брендов, получив право маркировки своей продукции знаком соответствия "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Знак "Сделано в России" служит официальным признанием высоких стандартов и качества продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Эта маркировка не только подтверждает качество товаров, поставляемых на экспорт, но и значительно повышает их узнаваемость на международных рынках. Кондитерская фабрика из Твери является одним из крупнейших кондитерских предприятий в России, она основана в 1997 году. В настоящее время компания производит более тысячи тонн продукции в месяц и предлагает ассортимент от восьми брендов. Продукция фабрики экспортируется в Казахстан, Таджикистан и на другие рынки, в планах компании - освоение рынка Китая. Помогает в экспортной деятельности предприятию Центр поддержки экспорта Тверской области, работающий в структуре регионального Центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении.Кондитерская фабрика стала вторым предприятием из Тверской области, присоединившимся к национальному бренду "Сделано в России". Ранее, в 2023 году, право на использование этого знака было предоставлено компании, которая занимается производством диетических продуктов питания на основе морских бурых водорослей, а также специализированного питания.Почти 370 компаний уже получили сертификаты "Сделано в России" на более чем 8 тысяч наименований сельскохозяйственной, пищевой и промышленной продукции. Интерес к этому сертификату растет среди предприятий, которые не занимаются экспортом, но стремятся ассоциироваться с брендом "Сделано в России". В последние месяцы около 15-20 компаний еженедельно подают заявки на его получение.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241023/sertifikat-1979626834.html

https://ria.ru/20241014/rets-1977965370.html

россия

тверь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, тверь, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)