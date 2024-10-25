https://ria.ru/20241025/fab-1980039139.html
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980037750_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b310ae7755958668fd7c779e18ebeb46.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад БК (боекомплекта - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980037750_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8392632d9ee21972434df39f2e9d4bd8.jpg
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР
Авиаударом с применением ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны.
2024-10-25T13:01
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
МО РФ: авиаудар бомбой ФАБ-3000 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в ДНР