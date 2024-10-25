https://ria.ru/20241025/fab-1980039139.html

ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024

ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:01

2024-10-25T13:01

2024-10-25T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад БК (боекомплекта - ред.)", - говорится в сообщении.

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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР Авиаударом с применением ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны. 2024-10-25T13:01 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия