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ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
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13:01 25.10.2024
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ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад БК (боекомплекта - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
донецкая народная республика
россия
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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР
Авиаударом с применением ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

МО РФ: авиаудар бомбой ФАБ-3000 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад БК (боекомплекта - ред.)", - говорится в сообщении.
Удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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